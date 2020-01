Mihaela Borcea, diagnostic crunt din partea medicilor. Boala care i-a schimbat viața

Mihaela Borcea a suferit de o boală cruntă în adolescență care i-a schimbat viața. Fosta soție a lui Cristi Borcea a fost urmărită mereu de probleme de sănătate. Ce diagnostic crunt i-au medicii Mihaelei Borcea în adolescență?

Boala de care a suferit Mihaela Borcea în adolescență: ”viața mea s-a schimbat”

Fosta soție a lui Cristi Borcea a fost diagnosticată în adolescență cu hepatita A, fapt care i-a schimbat complet viața. Mihaela terminase liceul și își dorea foarte tare să urmeze facultatea de Medicină, însă din cauza diagnosticului crunt pus de medici, aceasta a mers mai departe pe un domeniu ecomomic.

”Eu am vrut iniţial să urmez Medicina, numai că am făcut hepatita A în ultimul an de şcoală, în clasa a 8-a şi atunci viaţa mea s-a schimbat şi am avut turnura spre altceva. Aşa am ajuns în economic, am făcut cel mai bun liceu economic de la acea vreme, că altă variantă de-a alege un liceu bun nu aveam din opţiunile pe care le aveam. (…) Dar deşi nu am urmat medicina,… tot spre asta tind, pentru că în clinica asta nu am adus nu doar specialişti în estetică, ci şi în medicină”, a declarat în trecut Mihaela Borcea.

O altă problemă de sănătate cruntă cu care s-a confruntat Mihaela și care a fost destul de mediatizată este intoxicarea cu mercur. Acest incident s-a petrecut acum circa zece ani de zile pe vremea când Mihaela era măritată cu Cristi Borcea. De asemenea, amândoi au fost intoxicați cu mercur și au avut probleme uriașe de sănătate. Mihaela a declarat într-un interviu că medicii de la Viena au constat că nivelul de mercur din corpul ei era de nouă ori mai mare decât ar fi fost normal.

”Stările erau foarte ciudate: aveam înțepături în zona inimii, stări de amețeală, de rău, nu mă puteam ridica pentru o oră, două din pat. Două luni și jumătate a fost un coșmar, stările de rău erau inexplicabile. (…)Medicii de la Viena mi-au spus că am nivelul de mercur de nouă ori mai mare decât normalul, iar cel de aluminiu de două ori. Am văzut cu stupoare că toate organele erau afectate: inima, creier, sângele era otrăvit – adică mă duceam clar pe un drum de pe care nu mă mai întorceam”, a declarat Mihaela Borcea pentru Pro TV.

Mihaela și Cristi Borcea au divorțat în anul 2011, iar după câțiva ani de la divorț fiecare și-a refăcut viața. Foasta soție a lui Cristi Borecea are acum aproape 50 de ani și este fericită alături de un fost polițist.