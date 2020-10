Meteo. Toamna își intră în drepturi, se strică vremea! Vești proaste pentru weekend

Specialiștii de la Adminstrația Națională de Meteorologie au emis o nouă prognoză. Toamna își intră serios în drepturi, iar vremea se va strica în viitorul foarte apropiat. Ce ne așteaptă în weekend?

Specialiștii au emis prognoza pentru acest weekend. După temperaturi mai calde decât normalul perioadei, toamna își intră serios în drepturi și vine cu fenomene reprezentatve sezonului. De asemenea, urmează ca mercurul să scadă și el în termometre. Este posibil să burnițeze sau să plouă slab în zona de sud și estul țării. Temperaturile se mențin ridicate pentru finele lunii octombrie, situate fiind între 15 grade Celsius și 20 de grade Celsius. Cele mai scăzute valori urmează să se înregistreze în depresiuni.

Dobrogea și Bărăgan – Vom avea parte de ceață de la primele ore ale dimineții, înnorări pe parcursul zilei și o ploaie slabă, iar seara temperaturile scad considerabil.

Moldova sud și Moldova nord – Se adună norii, dar soarele continuă să iasă pe cer din când în când. Temperaturile se mențin totuși ridicate pentru această perioadă.

Moldova nord și Bucovina – Zonele joase sunt cuprinse de ceață, înnorările zilei sunt temporare, iar aversele își fac apariția. Temperaturile cresc cu 3-4 grade Celsius față de ziua precedentă.

Transilvania nord și Maramureș – Vremea va fi plăcută, cu soare, alături de un vânt domol și 18 grade Celsius pe parcursul zilei.

Sud-vestul țării – vremea va fi mohorâtă, ceața își face simțită prezența dimineață și nu scăpăm nici acum la amiază de înnorări. Ploile vor fi izolate.

Sâmbătă – Maxima zilei de sâmbătă pentru București este de 13 grade Celsius, alături de un cer predominant noros. Vânturi vin din zona de nord-nord-vest cu 11 km/h și cu rafale de 17 km/h. Minima serii este de doar 4 grade Celsius, alături de ploi scurte. Vânturi vin din zona de nord-nord-vest cu 9 km/h și cu rafale de 17 km/h.

Duminică – Maxima zilei de duminică va fi de 14 grade Celsius, alături de un cer parțial însorit. Vânturi vin din zona de nord a teritoriului României cu 9 km/h și cu rafale de 15 km/h. Minima serii va fi de doar 4 grade Celsius, alături de o înnorare accentuată. Vânturi vin din zona de nord-est a României cu 7 km/h și cu rafale de 11 km/h.

„Iarna în România aduce perioada în care să putem să vorbim de viscol, precipitații și ger, dar vom actualiza aceste informații din aproape în aproape. În fiecare perioadă a acestui an, discutăm despre scenariul că iarna aceasta să fie cea mai grea din ultimii 30 de ani sau din ultimii 100 de ani. Nu avem un semnal robust în acest sens, dar o iarnă normală în România aduce perioade de vreme severă. O să vă prezentăm zonele cele mai expuse din perspectiva regimului de temperaturi mai scăzut: Moldova, Transilvania, dar și zona de centru a țării. Am avut aceste semnale de prelungire a iernii, așa cum în toamnă am avut o vară prelungită. Cum a fost martie din acest an, sau aprilie 2017, când am avut avertizare de cod portocaliu pentru zăpadă. Această alternanță a perioadelor foarte călduroase urmate de răciri bruște, cu sigurantă, se pot manifesta în următoaele 3 luni, așa cum s-a manifestat pe tot parcursul anului 2019”

Elena Mateescu, diector ANM