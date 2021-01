Meteo. România, înghițită de vortexul polar. Record negativ de temperaturi pentru 2021

Specialiștii în meteorologie spun că urmează zile și nopți geroase. Ei au emis și o informare de vreme rece. Așadar, în România temperaturile vor scădea cu -10 grade mai puțin față de limita perioadei. Totul se datorează unui vortex polar care pune stăpânire și pe țara noastră.

Meteo. România, înghițită de vortexul polar

Ziua, temperaturile vor fi între -10 și – grade C, iar pe timpul nopții vor fi de la -18 la -8 grade C. De asemenea, -20 de grade C ar putea fi în depresiunile din estul Transilvaniei, chiar și -22, -23 de grade C.

În ce privește marile orașe, în Timișoara vor fi -4 grade C, iar Capitala va înregistra -2, -4 grade C. Se va forma și ghețuș, din cauza temperaturilor foarte scăzute. Totuși, meteorologii indică că din data de 20 ianuarie, vremea se va mai încălzi puțin, ajungându-se la valori termice specifice perioade la care ne raportăm.

”În intervalul menționat vremea va fi deosebit de rece, iar pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger, la început în nord-vest, nord-est și centru, apoi și în celelalte regiuni. Temperaturile minime vor coborî frecvent sub -10 grade și se vor încadra, în general, între -18 și -8 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile intramontane, îndeosebi din estul Transilvaniei, sub -20 de grade. Maximele diurne vor fi preponderent negative și se vor încadra, în general, între -10 și 0 grade. Local se va semnala ghețuș”, au transmis meteorologii de la ANM, potrivit Impact.ro.

Cum va fi vremea la munte

La munte, până în data de 20 ianuarie, va fi ger, îndeosebi noaptea și dimineața, la fel ca în alte părți ale țării. În aceste zece zile din interval, media temperaturilor maxime în zona montantă se va situa între -12 și -10 grade Celsius.

”În cele mai reci zile din acest interval, media maximelor pentru întreaga zonă montană va fi de -12…-10 grade, iar minimele vor fi în jur de -18 grade. După acest interval, estimarea indică o creștere treptată a temperaturii, astfel media maximelor va fi de -6…-4 grade, iar minimele se vor situa în jurul valorii de -10 grade. Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză, dar cu o probabilitate mai mare până în 14 ianuarie și după 20 ianuarie”, a transmis ANM, potrivit aceleiași surse.

Vremea azi în România

Vremea se va răci accentuat, îndeosebi în sudul țării. La munte o să ningă și o să se depună un strat de zăpadă de până la 10 centimetri, iar în zonele joase ninsorile se vor semnala numai local. Izolat, vor cădea ninsori în sudul Transilvaniei, nordul Munteniei și în sudul litoralului, unde se va depune un strat de zăpadă de până la 3-5 centimetri.