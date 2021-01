Meteo. Record negativ în România. În ce zonă s-au înregistrat -23 de grade deja

La Miercurea Ciuc s-a înregistrat cea mai joasă temperatură din această iarnă, chiar în această dimineață, și anume o temperatură de -23 de grade C.

Meteo. Record negativ în România

De altfel, meteorologii anunță că va fi ger în toată țara până miercuri, atunci când vremea se va mai încălzi. La această oră, la Miercurea Ciuc sunt -22 de grade C, în timp ce stratul de zăpadă a crescut la nouă centimetri. Ger se mai înregistrează și la Joseni, cu un minus 21 de grade C, dar și la Târgu Secuiesc, de minus 20 de grade C.

Capitala a avut parte de ninsoare duminică dimineață, înregistrându-se minus 7 grade C. Iar conform ANM – Administrația Națională de Meteorologie, temperaturile minime vor coborî sub -10 grade, încadrându-se în general între -18 și -8 grade C, cu cele mai scăzute valori în depresiuni intramontane, mai ales din estul Transilvaniei, unde sunt prognozate -20 de grade C.

Valorile maxime diurne vor fi în general negative și se vor încadra între -10 și 0 grade C. Pe alocuri se va forma ghețuș. Această informare a meteorologilor iese din vigoare pe data de 20 ianuarie, la ora 10:00. Astfel că de la jumătatea săptămânii viitoare, vremea urmează să se mai încălzească.

Vremea azi, 17 ianuarie, în România

Astăzi, temperaturile continuă să scadă ușor, iar vremea va deveni deosebit de rece pentru această perioadă în toată România. În depresiunile din estul Transilvaniei o să fie ger chiar și în timpul zilei, iar pe întreg teritoriul țării este prima zi după mulți ani în care în toate regiunile țării temperaturile maxime sunt negative.

Ninsori slabe se vor înregistra la nivel local, cu precădere în zonele Banat, Crișana și Oltenia, dar și în sudul litoralului, acolo unde se va depune un strat subțire de zăpadă cuprins între 1 și 3 centimetri.

Vântul o să sufle moderat spre tare pe litoral, mai ales în prima parte a zilei, moderat în sudul Banatului și în Crișana, și slab, cel mult slab până la moderat, în celelalte regiuni ale țării.

La prânz, maximele termice o să urce până spre -10…-5 grade C în Transilvania și în Maramureș, vor fi -7…-2 grade în Banat, Crișana și Oltenia, și -9…-4 grade C în regiunile Muntenoa, Dobrogea și Moldova. Cele mai scăzute valori sunt așteptate a se înregistra în zona Bucovinei.

Vremea în București

ANM a emis o prognoza specială pentru București, în intervalul 16.01.2021, ora 02:00 -20.01.2021, ora 10:00. Vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea și dimneața. Valorile minime se vor încadra între -12 și -8 grade, și mai coborâte în zona preorășenească, sub -14 grade. Maximele din timpul zilei vor fi tot negative, cuprinse între -4 și -2 grade. Iar local se va semnala ghețuș.