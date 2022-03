Meteo ANM. Se încălzește treptat în România, dar meteorologii au o altă veste proastă

După ce am avut parte de condiții meteorologice demne de anotimpul rece, meteorologii susțin că vremea se va încălzi treptat, iar primăvara își va face simțită timid prezența. Cu toate acestea, experții ANM au pregătit o veste neplăcut pentru români. Ce ne așteaptă în următoarea perioadă.

În ultimele două săptămâni temperaturile au scăzut drastic, iar în România am avut parte de lapoviță și ninsori, la jumătatea lunii martie, semn că vremea este extrem de schimbătoare.

Românii sunt îngrijorați de faptul că primăvara se lasă așteaptă. Specialiștii în meteorologie au explicat faptul că vrema se va îmbunătăți curând, iar valorile termice vor crește până la 10 sau 13 grade Celsius, temperaturi potrivite anotimpului tomnatic.

„După o perioadă cu vreme deosebit de rece chiar geroasă noaptea, cel putin in jumate de nord a teritoriului, temperaturi minime care au scazut sub -10 grade pana la -22, urmează o scurtă perioadă de încălzire. Chiar şi azi am resimţit valori termice mai ridicate decat ieri.

Cei friguroşi nu vor apuca să se încălzească, deşi vorbim de o uşoară încălzire în zilelele următoare, pentru că temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 10 -13 grade în partea de sud-vest a teritoriului.

Acest lucru se întâmplă marţi, pentru că după mijlocul săptămânii care urmează, un nou front atmosferic rece va traversa teritoriul României şi va determina apariţia precipitaţiilor, ninsori în zone montante şi centrale, şi mai puţin în celelalte regiuni.