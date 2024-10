Reacția Oanei Pellea, după ce Alina Ceușan a șters poza de la teatru care a scandalizat Internetul: „A înțeles mesajul meu!”

Alina Ceușan a fost, recent, protagonista unor dezbateri intense în mediul online, după ce a apărut într-o ipostază care pe mulți i-a revoltat. Inclusiv Oana Pellea i-a atras atenția, iar influencera a înțeles mesajul și a luat atitudine.

În urmă cu câteva zile, Alina Ceușan a publicat pe rețelele de socializare o fotografie dintr-o sală de teatru, care pe mulți i-a revoltat. Influencera s-a pozat în lojă la teatru, cu picioarele ridicate. Gestul ei a fost criticat intens pe internet, inclusiv de către unele persoane publice. Alina Ceușan a înțeles că a greșit publicând acea fotografie și a șters-o. Oana Pellea i-a mulțumit public pentru gest și a scris pe Facebook:

După ce imaginea de mai sus a circulat pe rețelele de socializare, creatoarea de conținut a decis să o elimine din postare și a transmis un mesaj în acest sens.

”Vț mulțumesc mult pentru toate mesajele de susținere, care sunt de cele mai multe ori în ‘backstage’ și vă transmit pe această cale, că nu doar îmi pare rău, dar voi și acționa în direcția asta, așa cum am făcut-o deja de mult, în promovarea actului artistic românesc. O voi face însă, de dată asta, direcționat, postat, online și offline mai activ și cu precădere acolo unde este nevoie de mine și de voi, comunitatea mea online”, a scris influencera, pe Instagram.

Înainte ca Alina Ceușan să șteargă fotografia, Oana Pellea a repostat-o pe contul ei de Facebook, împreună cu un mesaj vehement cu privire la atitudinea spectatorilor într-o sală de teatru.

”O persoană de sex feminin, ‘influencer’ de profesie, nu dau nume pentru că NU doresc să-i fac reclamă, a postat o fotografie, pe o rețea socială, în care își etalează picioarele ridicate pe balustradă unui balcon dintr-o sală renumită de spectacol… E un selfie de picioare…dizgrațios, nesimtită postare. Nu mă interesează că nu era un spectacol de teatru ci un eveniment de ‘fashion’. Am recunoscut balconul…Exact acolo, pe vremuri, a stat Domnul Alexandru Paleologu împreună cu Domnul Octavian Paler, îmbrăcati elegant, în semn de respect pentru sala de teatru și pentru actori.

Știu, pentru că eu i-am invitat la premieră cu ‘Noaptea furtunoasă’ în regia lui Mihai Măniuțiu. Pe balustradă unde persoană și-a trântit ostentativ pantofii… cândva au trecut mâinile lui Octavian Paler, Alexandru Paleologu, Lucian Pintilie, etc, etc… Am înțeles că a vrut să provoace, am înțeles că își face reclamă cu o postare nesimțită… și totuși… câtă lipsa de bun simț, educație, cât prost gust, câtă vulgaritate… Dacă persoană respectivă îmi citește postarea (m-aș mira) îi spun atât: SĂ VĂ FIE RUȘINE!