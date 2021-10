Meteo ANM. Când scăpăm de ploile abundente, de fapt. Vești proaste pentru români

Meteo ANM. Adminstrația Națională de Meteorologie anunță ploi abundente în tot sudul României, inclusiv în București și în Ilfov, de azi până duminică.

Meteo ANM. Când scăpăm de ploile abundente, de fapt

Astfel, ANM, a emis o avertizare de tip Cod portocaliu cu intervalul de valabilitate între 14 octombrie, ora 13:00 și 16 octombrie, ora 14:00. Potrivit acestei avertizări, în județele Teleorman, Olt, Giurgiu, Călărași, Dolj, Ilfov și municipiul București și în special în jumătatea sudică a județelor Argeș, Dâmbovița, Vâlcea și Gorj, o să plouă abundent, acumulându-se cantități de apă în general de 40 – 60 litri / metrul pătrat. De asemenea, în regiunile sudice temporar vântul se va intensifica, cu viteze de 45…55 km/h.

Prognoza meteo în București

În București, vremea se răcește, iar prognoza meteo specială anunţă ploi, vânt și temperaturi de maxim 10 grade.

Meteorologii anunță de azi, de la ora 13.00 și până sâmbătă la ora 14.00 ca fi vremea închisă și deosebit de rece pentru mijlocul lunii octombrie în Capitală. Ploile sunt anunțate temporar, acumulându-se cantități de apă în general de 35…45 l/mp.

Vântul o să sufle slab și moderat, cu unele intensificări îndeosebi pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă (15 și 16 octombrie), atunci când se vor atinge viteze de 45…55 km/h. Sunt prognozate, de asemenea, valori maxime în jurul a 10 grade și minime de 7…9 grade.

În afară de duminică, sunt așteptate ploi în fiecare zi, dar și vreme mohorâtă și deosebit de rece, cu temperaturi între 10-11 grade C, cu maxime, iar minime de 7-8 grade C. Sâmbătă, temperatura maximă va fi de 12…13 grade, iar cea minimă de 7…8 grade, vineri temperatura maximă va fi de 9…10 grade, iar cea minimă de 7…8 grade, iar joi temperatura maximă va fi de 10….11 grade, iar cea minimă de 7 grade.

Vremea azi

Azi, vremea se anunță a fi deosebit de rece, cu valori termice ușor mai scăzute decât săptămâna trecută. Sunt anunțate ploi temporare, în jumătatea de sud-est a țării. Apoi, la munte, sunt anunțate precipitații mixte. La altitudini mari o să ningă și se va depune un strat de zăpadă. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări seara și noaptea în Dobrogea. Valorile maxime de temperatură se vor încadra între 7 și 15 grade, iar cele minime între 0 și 10 grade C.

Vremea mâine

Mâine se anunță o vreme închisă și deosebit de rece, cu ploi în Muntenia, Oltenia și Dobrogea, apoi, pe arii restrânse în Moldova și în Transilvania. În zona Carpaților Meridionali și de Curbură, la alititudini mari, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Valorile maxime de temperatură se vor încadra între 6 și 15 grade C, iar cele minime între 0 și 10 grade C.