Meteo ANM 14-17 octombrie. Zonele în care va ninge în weekend. Cât de frig va fi

Prognoza meteo ANM 14-17 octombrie. Care sunt zonele în care va ninge în weekend. Iată cum va fi vremea până la finalul săptămânii acesteia.

Meteo ANM 14-17 octombrie

Conform AMM, ciclonul meditereanean care se va abate asupra țării noastre în următoarele zile o să aducă ploi în toată țara, iar în zona montană o să se aștearnă un strat de zăpadă.

Meteo 14 octombrie

Vremea se anunță deosebit de rece, cu valori termice ușor mai scăzute decât în intervalul anterior. În jumătatea de sud-est a țării, temporar va ploua. La munte, sunt anunțate precipitații mixte, iar la altitudini mari va ninge și se va depune un strat de zăpadă. Vântul o să sufle moderat, cu unele intensificări seara și noaptea în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 15 grade, iar cele minime între 0 și 10 grade C.

Meteo 15 octombrie

O vreme închisă și deosebit de rece, cu ploi în Muntenia, Oltenia și Dobrogea, iar pe arii restrânse în Moldova și în Transilvania. În zona Carpaților Meridionali și de Curbură, la alititudini mari, sunt anunțate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 15 grade C, iar cele minime între 0 și 10 grade C.

Meteo 16 octombrie

O vreme deosebit de rece în majoritatea regiunilor, iar ploile se vor semnala local în jumătatea sudică a țării și pe arii mai restrânse în centru, dar și la munte. Precipitații mixte pe crestele Carpaților Meridionali. Temperaturile se vor încadra între 8 și 16 grade C, iar cele minime vor fi între 0 și 10 grade C.

Meteo 17 octombrie

Cer mai mult noros, mai ales în regiunile sudice și în zona Carpaților Meridionali, unde vor fi posibile ploi slabe și burniță. Temperaturile maxime mai cresc față de zilele anterioare și se vor încadra între 11 şi 17 grade, maxime, iar cele minime între 2 şi 10 grade.

Vremea în București

În afară de duminică, sunt așteptate ploi în fiecare zi și vreme mohorâtă și deosebit de rece, cu temperaturi între 10-11 grade C, maxime, iar minime de 7-8 grade C. Temperaturile mai cresc cu 1-2 grade în weekend, iar duminică nu sunt așteptate ploi. Atunci, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximă va fi în creştere față de ziua anterioară, și va fi de 15…16 grade, iar cea minimă în jur de 8 grade. Sâmbătă, temperatura maximă va fi de 12…13 grade, iar cea minimă de 7…8 grade, vineri temperatura maximă va fi de 9…10 grade, iar cea minimă de 7…8 grade, iar joi temperatura maximã va fi de 10….11 grade, iar cea minimă de 7 grade.