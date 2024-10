Cum arăta în tinerețe Angelina Jolie. Imagini de colecție cu celebra actriță

Angelina Jolie, una dintre cele mai faimoase figuri de la Hollywood, a avut o adolescență care contrastează puternic cu imaginea sa de astăzi. O serie de fotografii și scrisori recent dezvăluite de Daily Mail oferă o perspectivă intimă asupra tinerei Angelina, care la doar 14 ani era marcată de un spirit rebel, fascinație pentru întuneric și o dorință de a sfida normele sociale. În ciuda atracției pentru un stil de viață neconvențional, aceste experiențe au jucat un rol crucial în formarea personalității sale complexe și în direcția pe care a ales-o ulterior în viață.

Adolescență între rebeliune și generozitate

În imaginile dezvăluite, Angelina este surprinsă alături de prietenii săi, fumând marijuana, consumând alcool și petrecând în locuri neașteptate, precum cimitire. Prietena sa din acea perioadă, care a dorit să rămână anonimă, a descris-o ca fiind „excentrică și frumoasă”, dar și „extrem de generoasă”. Deși comportamentul său putea părea rebel, Angelina a manifestat și o sensibilitate aparte față de cei mai puțin norocoși. Prietena sa a povestit că tânăra Angelina obișnuia să ajute oamenii fără adăpost și că îi oferea bani sau mâncare oricui avea nevoie.

„Nu e surprinzător că acum se implică în sprijinirea refugiaților din întreaga lume. Acea latură umanitară exista încă de pe atunci,” a spus aceasta.

În adolescență, Angelina s-a remarcat printr-o serie de gesturi nonconformiste, care reflectau frustrarea sa față de mediul în care trăia. „Ura Beverly Hills,” a declarat prietena sa, adăugând că obișnuiau să hoinărească împreună, să participe la petreceri unde consumau substanțe și să își petreacă timpul evitând orice urmă de superficialitate asociată cu zona în care locuiau.

Fascinația pentru întuneric și visul de a conduce o firmă de pompe funebre

Încă de tânără, Angelina a arătat un interes deosebit pentru partea mai sumbră a vieții, un aspect pe care prietenii săi îl descriau drept „atracție față de întuneric”. Visul său era să conducă o firmă de pompe funebre, iar pentru a-și îndeplini această dorință, s-a înscris la un curs de îmbălsămare.

„Era obsedată de ideea sinuciderii și a întunericului, voia să înțeleagă tot ce ținea de moarte”, a explicat sursa.

Într-o fotografie din acea perioadă, Angelina poate fi văzută lângă un mormânt, simbol al fascinației sale pentru lumea de dincolo. Această latură întunecată s-a manifestat și în numeroasele scrisori pe care le trimitea prietenilor săi, în care își exprima frământările interioare și căutarea de sens în viață. Într-o scrisoare din 1991, la doar 16 ani, medita la sensul vieții:

„Ei bine, sunt în viață și tot încerc să-mi dau seama de ce.”

Relații complicate și gesturi de revoltă

Relația lui Jolie cu părinții săi, în special cu tatăl său, Jon Voight, a fost tumultoasă încă din adolescență. După ce Voight a avut o aventură, căsătoria părinților s-a destrămat, iar Angelina a rămas cu mama sa, Marcheline Bertrand. Această separare a creat o serie de tensiuni și, într-un moment de furie, tânăra Angelina a aruncat pe fereastră un computer pe care Voight i-l oferise cadou.

„Era foarte supărată și dezgustată de el. Mama sa, Marcheline, a înțeles furia și nu a reacționat negativ la acel gest,” a povestit prietena sa.

Pe de altă parte, mama sa a încercat să îi ofere cât mai multă libertate, permițându-i inclusiv să își aducă prietenii acasă.

„Mama ei era cool și ne lăsa să facem ce doream. Ne permitea să bem și să stăm acasă pentru că voia să știe unde suntem,” a spus aceeași sursă.

O rebeliune hrănită de traume din copilărie

Biograful Andrew Morton a scris în cartea „Angelina: An Unauthorized Biography” că atitudinea rebelă a actriței își are rădăcinile în traumele copilăriei. Potrivit acestuia, Marcheline Bertrand ar fi lăsat-o pe Angelina în grija angajaților familiei timp de doi ani, când aceasta avea doar un an, din cauza problemelor personale. Această perioadă de distanțare a avut un impact profund asupra psihicului său, alimentând sentimentul de respingere și contribuind la comportamentul său neconvențional și sfidător din adolescență.

De asemenea, biografia neoficială dezvăluie că, la 14 ani, mama sa a permis ca prietenul Angelinei, Anton, să locuiască în casa lor, un gest ce arăta cât de permisivă și înțelegătoare era Marcheline. Cu toate acestea, nici aceste gesturi de bunăvoință nu au putut remedia complet relația tensionată dintre mamă și fiică, care a rămas „neconvențională” până la moartea lui Marcheline.

O carieră construită pe puterea de a depăși propriul trecut

În pofida acestui trecut dificil, Angelina Jolie a reușit să își construiască o carieră de succes și să devină un simbol al frumuseții și al forței interioare. Înainte de a se consacra în lumea filmului, a încercat o carieră în modelling, dar și aici s-a confruntat cu cerințe stricte.

„Era atât de slabă și de frumoasă, dar i s-a cerut să mai slăbească câteva kilograme,” a povestit prietena sa.

Viața sa personală nu a fost lipsită de scandaluri și de momente de vulnerabilitate. În trecut, a mărturisit că și-a dorit să se autodistrugă și chiar a angajat un asasin pentru a o ucide, însă ulterior s-a răzgândit. Această luptă interioară și dorința de a înțelege și de a depăși suferința au făcut-o să devină nu doar o actriță talentată, ci și o activistă recunoscută pentru eforturile sale umanitare.

Astăzi, Angelina Jolie este un simbol al rezilienței și al implicării sociale, o personalitate publică care, în ciuda provocărilor din trecut, și-a transformat suferința într-o misiune de a ajuta pe cei în nevoie. Fotografii și mărturii din adolescența sa ne arată că latura sa rebelă și empatică au fost mereu prezente, pregătindu-i drumul pentru a deveni ceea ce este acum.