Meseria pe care a avut-o Dan Negru înainte să ajungă în TV. Puțini oameni știau cu ce s-a ocupat vedeta Antenei 1

Dan Negru este cunoscut publicului larg și este de departe unul din cei mai iubiți prezentatori de televiziune. Ce meserie a avut acesta înainte să ajungă pe micile ecrane? Puțini dintre fanii acestuia știu cu ce s-a ocupat înainte.

‘Regele audiențelor’ nu a fost întotdeauna parte din domeniul care de zeci de ani îi aduce fericirea. Acesta este și în prezent cunoscut drept unul dintre cei mai de succes prezentatori, dar nu a lucrat mereu în TV, deși a intrat în acestă sferă în vremurile de aur în care s-au format mai mulți moderatori precum: Andreea Marin, Mircea Badea sau Teo Trandafir.

Dan Negru a fost contabil înainte. Acesta era tânăr, abia părăsise băncile unui liceu cu profil economic și s-a angajat imediat în domeniu după ce nu a intrat din prima la facultate. Vedeta a intrat rapid în câmpul muncii, dar ulterior s-a dedicat jurnalismului, iar după ani și ani a ajuns să fie unul din cei mai iubiți și recunoscuți oameni de TV.

“Am terminat liceul Economic, un liceu greu înainte de ’89 și pentru că nu am intrat din prima la facultate am fost contabil. Apoi, m-am ținut doar de jurnalism, pe care încerc în anii ăștia să-l studiez mai bine printr-un doctorat la care am ajuns în anul trei.

E de învățat la orice vârstă. Sunt cel mai vârstnic doctorand și în grupa mea sunt doar puști de 20 de ani. Colegii mei, doctoranzi, nici nu erau născuți când eu eram veteran deja în revelioane”, a povestit Dan Negru, potrivit click.ro.