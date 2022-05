Meseria neștiută pe care o are Emilia Ghinescu, pe lângă muzică. Se ocupă zilnic de ea

Emilia Ghinescu este, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară din România. Frumoasa blondină s-a născut pentru a cânta, având o voce sublimă, menită să mângăie sufletele celor sensibili. Deși muzica a fost dintotdeauna marea ei pasiune, puțini sunt cei care știu care este meseria de bază a solistei.

Pentru Emilia Ghinescu, folclorul românesc va rămâne întotdeauna prima mare dragoste. Cu toate acestea, meseria de bază a frumoasei artiste nu are legătură cu domeniul muzical.

Blondina a absolvit Facultatea de Psihologie din București și este psiholog cu acte în regulă. Celebra interpretă de muzică populară a vorbit, într-un interviu acordat celor de la Wowbiz, despre profesia care-i este tare dragă și pe care o practică și acum cu mare plăcere.

„Psiholog sunt de 10 ani, de când am terminat facultatea, dar de un an de zile sunt cu acte în regulă, angajată. Această meserie este foarte frumoasă. Am făcut psihologia cu atâta drag și îmi place în continuare. Îmi place să lucrez cu oamenii, mai ales cu sufletul lor.

Dacă la clinică folosesc trupul oamenilor și mă ocup de tot ce înseamnă frumusețe exterioară, aici mă ocup de frumusețe interioară și contează foarte mult.

E fascinant să descoperi caractere diferite, personalități diferite, să vezi că într-o problemă tu ai fost cel care a pus umărul la rezolvarea ei. Trebuie să îl ajuți pe om să găsească calea, să i-o arăți tu, să-l ghidezi către cea bună. Pe mine m-a bucurat lucrul acesta.

Îmi doresc foarte mult să învăț, merg la workshop-uri, tot felul de cursuri pentru noi, psiholog, eu pe asta îmi doresc să merg. Clinica i-o las fetei.

Eu îmi doresc să mă axez pe psihologie și muzică și sper să le combin pe amândouă bine.”, a declarat Emilia Ghinescu, în exclusivitate, pentru wowbiz.ro.