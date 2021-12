Vedeta cunoscută în România care vrea să se angajeze la MAI. Ce post vânează, de fapt: ‘Zile libere multe, salariu fix’

O cunoscută vedetă din România s-a îndreptat către un domeniu inedit după ce pandemia a făcut-o să treacă prin clipe dificile. Numeroase evenimente au fost amânate sau anulate, așa că aceasta a luat o decizie uluitoare! Mulți fani au fost surprinși când au aflat totul despre alegerea ei.

Frumoasa Emilia Ghinescu s-a reprofilat după ce nu a mai participat la multe evenimente. Vedeta a profitat de diplomele pe care le are în alte domenii, așa că a apucat-o pe un alt drum profesional. Totuși, în timp ce muzica a rămas prima ei dragoste, psihologia a atras-o pe artistă în pandemie.

„Sunt două profesii ce se completează și seamănă. În ambele lucrez cu sufletele oamenilor, în muzică și în psihologie. Eu sunt un om care muncește de mic, am cântat de la 12 ani la evenimente. Pandemia a fost grea, am ieșit din ritmul meu.

Am zis că trebuie să fac ceva, nu pot să stau acasă. Nu am avut multe lipsuri, am un soț care se ocupă cu altceva, nu muzică, dar sunt și un om chibzuit. Era tragic dacă ne ocupam amândoi de muzică. Îmi place să am stabilitate.

M-am folosit de diplomele pe care le am. Psihologia are multe ramuri. Eu am ales securitate, siguranță națională.”, a mărturisit Emilia Ghinescu la Vorbește lumea.