Ce a ajuns să facă pentru bani Emilia Ghinescu după ce nu a mai avut cântări din cauza pandemiei de COVID-19

Emili Ghinescu a luat o decizie drastică! Aceasta s-a reprofilat după ce nu a mai avut foarte multe evenimente, mai ales pentru că ultima perioadă a fost una destul de grea pentru foarte mulți artiști. Vedeta s-a îndreptat către un domeniu extrem de interesant.

Multe persoane au decis să își schimbe domeniul de activitate din cauza pandemiei de Covid-19. Ținând cont că multe concerte și evenimente nu au putut să fie ținute, cântăreții s-au văzut nevoiți să o apuce pe alte drumuri profesionale pentru a reuși să se întrețină în continuare.

Emilia Ghinescu a absolvit Facultatea de Psihologie, așa că, în pandemie, aceasta și-a dat seama că poate să aibă mai multe oportunități în acest domeniu. Ea a devenit oficial psiholog cu acte în regulă pentru a putea să ajute foarte mulți oameni.

De asemenea, vedeta a dezvăluit că i-a plăcut foarte mult să învețe în facultate, așa că a putut să pună în practică acest vis inedit legat de un domeniu diferit față de ce a făcut până acum chiar în pandemie, când nu a mai avut un program extrem de aglomerat și nu a mai participat la foarte multe cântări.

„O să am o altă afacere, pe lângă asta eu sunt genul de om care iubește tot ceea ce face, astfel nu o fac pentru bani. O fac pur și simplu pentru ca mi-au plăcut anii facultății și îmi place domeniul, astfel am decis sa pun in practică acest vis.”, a spus Emilia Ghinescu.