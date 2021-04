Meseria de bază a Ramonei Olaru. Puțini oameni știu cât de citită este, de fapt

Este frumoasă, talentată, amuzantă, sinceră și etern optimistă. Ramona Olaru este, fără îndoială, una dintre cele mai îndrăgite asistente TV din România. Veselia pe care o aduce în fiecare zi, la Neatza cu Răzvan și Dani, a câștigat inimile a milioane de români, care o urmăresc îndeaproape pe simpatica blondină. Puțini oameni știu cât de citită este, de fapt. Ce meserie are, de fapt, Ramona Olaru.

Deși o vedem în fiecare dimineață la Antena 1, acolo unde prezintă vremea și face glumițe, care mai de care mai spumoase, cu Dani Oțil și Răzvan Simion, puțini sunt cei care știu care este meseria de bază a frumoasei Ramona Olaru. Fosta iubită a lui Cuza de la Noaptea Târziu este pasionată de agricultură și, poate habar nu aveați acest lucru, dar Ramona are o diplomă în inginerie agronomă.

Născută și crescută în mediul rural, într-o familie de agricultori, Ramona Olaru este o fată muncitoare și descurcăreață, care știe foarte bine care sunt orânduielile dintr-o gospodărie.

„Eu pot să îți plantez porumb. Eu m-am mutat mai pe câmp, ca să nu uit de unde am plecat. Am căutat liniște. E pământ, nu am nimic. Eu vreau să plantez porumb primăvara asta și o să vorbesc cu vecinii mei. Eu merg bine pe tocuri ca am mers mult pe arătură”, a mărturisit frumoasa Ramona Olaru, acum multă vreme.