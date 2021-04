Ce a pățit Ramona Olaru aseară. Asistenta de la Neatza a povestit prin ce a trecut: ‘Ce naibii’

Cunoscuta asistentă de televiziune a celebrilor prezentator matinali de la Antena 1 a povestit evenimentul prin care a trecut recent. Ce s-a întâmplat cu Ramona Olaru chiar seara trecută? Vedeta s-a enervat la culme.

Ramona Olaru s-a enervat la culme din cauza restricțiilor de circulație impuse de către oficiali în contextul pandemiei. Asistenta TV de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a susținut că în cursul serii trecute s-a grăbit extrem de tare să ajungă acasă la ora limită – 22:00, motiv care a făcut-o să se enerveze la maximum.

Ramona duce și ea dorul perioadelor când totul era normal, la fel ca mulți alții. Blondina le-a mărturisit fanilor cât de mult își dorește să poată sta afară, la o terasă, pentr câtâ vreme vrea.

Iată că din cauza vremurilor în care trăim vedeta are parte de o cursă contra cronometru de fiecare dată când decide să iasă în oraș. „Momentul ăla când alergi ca nebunul în trafic la ora 9 jumate să nu cumva să te prindă miliția la ora 10. Ce vremuri trăim? Ce naiba, România? Vreau să putem să ieșim liniștiți să stăm să bem un vin”, a spus Ramona Olaru pe Instagram.

Fanii Ramonei sunt obșinuiți ca ea să-și expună părerile în mod public, pe rețelele de socializare, indiferent dacă pe paginile sale sunt sau nu oameni care sunt la sentiment cu ea.

Asistenta de televiziune a mărturisit de nenumărate ori faptul că așteaptă cu mare nerăbdare momentul în care lucrurile se vor relaxa, iar viața tuturor va reveni la normal. Tânăra nu se sfiește să abordeze orice subiect în mediul online, cu riscul de a supăra anumiți internauți.

„Nu ai nicio obligație, nu trebuie să duci mașina la reparat. Până la urmă e ca o relație din aia… te-ai folosit de mașină și apoi o lași unde vrei, unde îți termini treaba, nu știu, zic și eu. Spun toate lucrurile astea pentru că toată lumea mă întreabă de fiecare dată „De ce nu-ți iei o mașină? Ce, n-ai bani?” sau „Când o să-ți iei mașina ta să nu mai umbli cu toate mașinile?”. Pe lângă faptul că nu mai vreau obligații mai este și o parte importantă și anume că nu sunt genul care să arunc cu banii pe lucrurile astea materiale foarte scumpe și apoi să rămân în aer. Până o să consider eu că am suficienți să mai rămân și bine după aceea, o să îmi iau și mașina pe care am pus ochii. Nu mai este mult până atunci”

Ramona Olaru