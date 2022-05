Meseria care nu mai este pe placul românilor din străinătate. Sunt bani prea puțini

Din păcate, mulți români aleg să plece în țări străine pentru un viitor mai bun. Una dintre cele mai căutate meserii a fost culesul de căpșuni, însă acum oamenii au început să se orienteze spre altele mai bine plătite.

Foarte mulți români mergeau în Italia la cules de căpșuni, deoarece erau plătiți mai bine ca în țară. Ei bine, acum nu mai este atât de căutată această meserie, însă de ce? Motivul este unul simplu: salariile au rămas aceleași, iar prețurile au explodat.

Totodată, proprietarii plantaților de căpșuni se plâng că nu mai au la cine apela pentru a strânge recoltele. În aceeași situație se află și Bogdan Ionică, un român stabilit peste hotare de mult timp.

Bogdan este proprietarul mai multor plantații din Sicilia și spune că este primul an în care nu găsește oameni care să-l ajute să strângă recolta. Cei care obișnuiau să vină la el au ales acum să plece în alte țări, precum Olanda, Danemarca sau Belgia.

„Mai avem de plantat încă un pic din seră, dar mă opresc că nu am forță de muncă și nu reușesc să fac singur. Vor bani mulți, preferă să rămână acasă decât să primească banii care erau înainte. Am nevoie de măcar patru oameni. Multe culturi mi-au rămas în picioare. Nu am putut să le culeg”,a declarat Bogdan Ionică, fermier în Italia, pentru Ziarul Unirea.