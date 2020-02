Mesajul Vlăduței Lupău pentru soț, chiar de ziua lui. Fanii au reacționat imediat

Dacă toată lumea a avut-o în vizor doar pe ea, acum a venit rândul soțului să fie în prim-plan. Fanii Vlăduței Lupău sunt detalii despre viața sportivului și de povestea lor de dragoste. Cum își manifestă cei doi iubirea, la scurt timp deupă ce și-au unit destinele?

Vlăduța Lupău trece printr-o perioadă extrem de frumosă. Aceasta se poate bucura de reușită atât pe plan profesional, cât și pe plan sentimental. Acum, fanii au putut vedea cum își demonstrează iubirea față de cel care a dus-o la altar. „De ziua ta, eu îți ofer dragostea ♾ DRAGOSTEA! ❤️La mulți ani iubitule!„, a fost mesajul artistei pentru soțul ei. Deși recent implicată într-un scandal de zile mari în care a fost acuzată de lucruri grave, Vlăduța Lupău are zâmbetul pe buze. Artista a reușit să ajungă extrem de repede în top, deși era lansată de extrem de puțin timp. Cântăreața de muzică populară este o senzație a YouTube-ului și a devenit extrem de plăcută de către public.

Bărbatul cu care s-a căsătorit este unul dintre fiii lui Toma Rus, fost chestionar de poliție și secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Soțul Vlăduței își câștigă o parte din venit din fotbal, fiind în prezent portar de rezervă la CFR Cluj. În anul 2015, fitbalistul s-a ales cu 20 de etape de suspendare după ce a urcat în tribune i a bătut un susținător al echipei adverse alături de Ionuț Rus, fratele său.

„L-am cunoscut la o cântare. Un profesor de-al meu avea un eveniment la un lac, tatăl lui era acolo, eu cântam, iar la un moment dat a venit și el. Cînd m-a cerut de soție a făcut un scenariu cu poliția. Tatăl lui a fost în Poliție, așa a putut aranja surpriza, astfel încât sî fiu chiar surprinsă. El joacă fotbal la CFR Cluj. Îmi doresc un copil, deși știu că o să fie foarte greu când o să avem un copil, la ce program am eu. Am noroc de faptul că am părinții lângă mine și mă vor ajuta. Îmi place cel mai mult la el că mă iubește”

Vlăduța Lupău