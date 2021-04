Mesajul violent prin care Viviana Sposub i-a răspuns Andreei Bălan. Cum i-a dat replica

Acum două zile, artista Andreea Bălan s-a enervat când a văzut că un fan a dat ”like” paginii ei de Instagram, a fostului ei soț, pe nume George Burcea, dar și actualei iubite, Viviana Sposub.

Însă după ce a fost numită de artistă, drept „nici prezentatoare și care efectiv nu are nicio activitate”, Viviana Sposub a simțit nevoia să îi transmită un mesaj fostei soții a actualului său iubit printr-un video, deși, aparent, mesajul nu este direct adresat Andreei Bălan.

Video-ul postat de Viviana Sposub pe Instagram este unul în limba engleză și s-au folosit cuvintre dure, precum ”fuck” (la dracu”) sau shit (r…t).

De menționat este că recent, o femeie i-a mărturisit Andreei Bălan că o apreciază atât pe ea, cât și pe George Burcea și pe Viviana Sposub, iar reacția artistei a fost una cât se poate de dură.

„Nu ai cum să mă iubești pe mine, dar să îl susții pe fostul soț, care m-a denigrat public și m-a terfelit în ultimul hal și totodată să fii fana unei femei care nu e nici artistă, nici prezentatoare și care efectiv nu are nicio activitate. Nu am înțeles deloc mesajele tale. Am crezut că ai probleme psihice. Îmi scriai aici și în același timp lăsai dincolo mesaje de iubire, admirație etc!. Niciun fan de-al meu nu a făcut asta”, i-a spus Andreea Bălan acelei femei.