Andreea Bălan, mesaje halucinante la adresa Vivianei Sposub și a lui George Burcea. Avem dovada FOTO

Andreea Bălan s-a abținut să facă declarații publice despre Viviana Sposub, iubita lui George Burcea. Cu toate acestea, artista nu are deloc o părere bună despre fosta concurentă Ferma, iar asta s-a văzut din discuțiile avute cu o fană.

Andreea Bălan, mesaje halucinante cu o fană

Deși are o relație frumoasă cu Tiberiu Argint și își vede de viața ei, în timp ce și fostul ei soț și-a refăcut viața, Andreea Bălan pare că nu poate trece peste relația cu tatăl fetițelor sale. Ea este deranjată la culme de relația acestuia cu Viviana Sposub. Chiar dacă nu a arătat-o niciodată public, jurata de la Te cunosc de Undeva nu o are la suflet pe tânăra prezentatoare.

Andreea Bălan știe tot ce mișcă pe Instagram, iar asta s-a văzut din discuția pe care a purtat-o cu o fană, care se întâmplă să fie și admiratoarea cuplului George Burcea–Viviana Sposub. Acest lucru a înfuriat-o la culme pe artistă, care a ținut să îi atragă atenția fanei.

Femeia a lăsat comentarii de apreciere fostului soț al Andreei, dar și iubitei sale, iar Andreea a văzut asta. A rugat-o pe fană să își șteargă comentariile și i-a explicat că nu poate fi admiratoarea ei, cât timp își declară aprecierile și față de Viviana și George.

Andreea Bălan, la curent cu tot ce se întâmplă pe paginile lui George Burcea și a Vivianei Sposub

Conversația dintre Andreea Bălan și fana ei este scandaloasă, iar reproșurile pe care vedeta i le face sunt de-a dreptul șocante. În plus, jurata de la Te cunosc de Undeva a dat cărțile pe față cu privire la părerea ei despre Viviana Sposub, despre care a spus că „nu e nici prezentatoare și care nu are efectiv nicio activitate!”.

Ea și-a luat la rost fana, întrebând-o ce poate să aprecieze la Viviana, având în vedere că nu are nicio activitate. Vedeta a mai spus că nu înțelege cum fana ei poate să îi trimită mesaje de admirație atât ei, cât și fostului soț și actualei sale iubite.

Ea a rugat-o pe femeie să îi blocheze pe Instagram și a șantajat-o emoțional, spunându-i că „un fan adevărat niciodată nu susține oamenii care îi terfelesc idolul”, potrivit mesajelor publicate în exclusivitate pe actualitate.net.

„ Atunci șterge toate mesajele pe care le-ai lăsat vreodată paginilor lor”, i-a mai transmis Andreea, semn că e la curent cu tot ce se întâmplă pe profilul lui George Burcea, dar și al Vivianei Sposub, pentru că Instagram a renunțat de luni bune la opțiunea care permitea unui utilizator să vadă activitatea prietenilor săi.

Andreea Bălan și George Burcea au divorțat la mai puțin de un an de la căsătorie. Cei doi au început să aibă probleme în cuplu, iar actorul începuse să lipsească de acasă nopțile. În plus, un scandal imens a avut loc atunci când Burcea a fost prins sub influența drogurilor la volan. El a spus că a fost denunțat chiar de soția lui. Odată cu participarea la Ferma, George Burcea și Viviana Sposub s-au îndrăgostit și au rămas împreună de la finalul emisiunii.