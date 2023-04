Mesajul sfidător al fraților Tate care a strâns milioane de vizualizări: ‘Unele obiceiuri mor greu’

Unul din cele mai ample scandaluri de trafic de persoane și grup criminal organizat îi are în prim plan pe frații Tate, Andrew și Tristan. Puși sub acuzare și arestați în luna decembrie a anului trecut, cei doi parcă sfidează și la această oră autoritățile și justiția română, dacă ne luăm după mesajul sfidător al fraților Tate care a strâns milioane de vizualizări pe platforma de socializare Twitter, deși sun și la această sub arest preventiv la domiciliu.

Pe 10 ianuarie instanța de jduecată a respins apelul lui Andrew șio Tristan Tate la arestul de 30 de zile. Ulterior, Andrew Tate și fratele său Tristan, au răms în arest până la sfârșitul lunii martie, în așteptarea unei anchete penale privind un presupus trafic sexual, conform declarațiilor magistraților, prelungindu-le detenția.

Vezi și: Cum a vrut Andrew Tate să se alieze cu Diana Șoșoacă și George Simion. Ce a făcut bărbatul

Pe 15 martie se afla că Andrew Tate nu a fost eliberat pe cauțiune după trei prelungiri ale reținerii, confirmat și de purtătorul său de cuvânt, iar fratelui său i-a fost refuzată, de asemenea, eliberarea pe cauțiune.

Dar pe 31 martie cei doi erau eliberați în urma unei decizii date de magistrații de la Curtea de Apel București.

Dar, cu toate că încă sunt subb arest, cel puțin Andrew Tate pare că sfidează autoritățile și sistemul judiciar românesc, postând diferite lucruri pe rețelele de socializare.

Vezi și: Prima reacție a lui Andrew Tate despre problemele de sănătate. Ce a dezvăluit britanicul

Chiar în cursul acestei zile, Andrew Tate a publicat pe contul său de Twitter un mesaj sfidător la adresa autorităților române, iar internauții au comentat din plin la cele scrise de acesta. În mesaj, în afară de text, apare și un clip în care Andrew Tate se plimbă dintr-un colț al camerei în altul. Textul care însoțește clipul a avut reacții și câteva milioane de vizualizări:

„De anul trecut am fost închisă 24 de ore din 24. Fără timp în curte. Am stat într-o celulă de 3 metri, fără electronice sau contact cu exteriorul. Claritate absolută a minții.

Astăzi, cei doi se află sub măsura de arest la domiciliu, după modificarea deciziei inițile, în cursul zilei de ieri, astfel că pentru o perioadă de 30 de zile frații Tate se află acasă, până pe data de 29 aprilie.

Since last year ive been in 24 hour lockdown. No yard time.

Pacing a 3metre cell with zero electronics or outside contact. Absolute clarity of mind. Real thoughts. Real plans.

Vivid pain.

One hour home and I cant stand my phone.

Some habits die hard.

We must defeat Shaytan. pic.twitter.com/Q6TBK5KTqU

— Andrew Tate (@Cobratate) April 1, 2023