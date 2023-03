Prima reacție a lui Andrew Tate despre problemele de sănătate. Ce a dezvăluit britanicul

Andrew Tate vine cu o primă reacție în privința problemelor de sănătate. Milionarul britanic se află într-o situație delicată, fiind în spatele gratiilor. Cu toate astea, sportivul este extrem de activ pe rețelele de socializare, mai ales pe Twitter, acolo unde împărtășește cu fanii stările prin care trece. Ce se întâmplă cu bărbatul? S-a vehiculat că acesta ar fi diagnosticat cu cancer. Care este, de fapt, adevărul?

Andrew Tate a făcut primele declarații despre problemele de sănătate. Acesta se află în spatele gratiilor, iar deși este în custodia Poliției este foarte activ pe rețelele de socializare. Celebrul Cobra dezvăluie detalii din perioada extrem de delicată prin care trece, mai cu seamă după speculațiile că ar avea cancer.

Amintim că el și fratele său au fost reținuți sub acuzația de constituire de grup de crimă organizată, trafic de persoane și viol. Aceștia se află în spatele gratiilor în prezent, dar asta nu îi oprește să își expună gândurile și trăirile din pușcărie pe rețelele de socializare.

Fostul luptător profesionist a ținut să sublinieze faptul că nu are un astfel de diagnostic, iar mai ales plămânii lui au ,,o capacitate de 8 litri și semnele vitale ale unui sportiv olimpic”. De asemenea, el a recunoscut că medicii au fost curioși mai ales de cicatricea de pe un plămân văzută la un control care este făcută în timpul unei lupte. Cu toate astea, Cobra a menționat că este bine și că fanii lui nu au de ce să se îngrijoreze.

,,Eu nu am cancer. Plămânii mei conțin exact 0 daune cauzate de fumat. De fapt, Am o capacitate pulmonară de 8 litri și semnele vitale ale unui sportiv olimpic Nu am decât o cicatrice pe plămânul meu de la o bătălie veche. Adevărații războinici sunt marcați atât în ​​interior, cât și în exterior.

Am avut un control regulat organizat în pre-detenție, în Dubai. Medicii erau extrem de interesați de cicatricea de pe plămânul meu. Ei nu înțeleg cum supraviețuiesc fără tratament. Ei nu cunosc secretele lui Wudan. Dar această bătălie a trecut de mult.”, a scris acesta pe Twitter.