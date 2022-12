Oana Zăvoranu, acuzată că are operaţii estetice. Cum arăta vedeta acum 20 de ani. Imagini de colecţie

Oana Zăvoranu a pornit un nou război. De data aceasta, adeversarii îi sunt cei care o acuză că are numeroase operaţii estetice la nivelul feței. Cum arăta vedeta acum 20 de ani? Vezi imagini de colecţie cu Oana Zăvoranu în galeria foto a articolului.

Oana Zăvoranu s-a activat împotriva acelora care o acuză ca are foarte multe operații estetice la nivelul feței. Fosta soție a lui Pepe nu a mai rezistat tensiunii provocate de fanii virtuali, astfel că a izbucnit chiar în mediul online.

Vedeta, în stilul propriu, i-a făcut cu ou și cu oțet pe toți cei care spun că a apelat la bisturiu pentru a se face mai frumoasă.

Gurile rele probabil că o acuză pe Oana Zăvoranu că și-a făcut intervenții estetice pentru motivul că aceasta arată prea bine pentru vârsta pe care o are.

Astfel, Oana Zăvoranu arată ca o puștoaică, în contextul în care are 49 de ani, adică aproape jumătate de secol.

Plictisită să mai dea explicații despre operațiiler estetice pe care nu le-ar avea, fosta soție a lui Pepe a hotărât să tranșeze o dată pentru totdeauna acest subiect.

Vedeta recunoaște că și-a făcut alte intervenții chirurgicale estetice, dar niciodată la față.

„Păi ce, n-o să mă vedeți bandajată? Păi ce, eu stau în casă permelită cu lunile așa și mă ascundeam? S**i banana, nu mi-am schimbat nicio fizionomie, prostule! Fizionomie înseamnă față. A, da, mi-am făcut operații, 8 sau 9, schimbări de silicoane, am vrut să am toate modelele de ț**e.”, a spus Oana Zăvoranu într-un video pe TikTok.