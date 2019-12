Live Stream Online finala Vocea României. Află cine a câștigat VIDEO

Vocea României a ajuns la final! Patru concurenți se luptă pentru marele premiu de 100.000 de euro, vineri, 20 decembrie, de la ora 20:30, în direct pe postul de televiziune Pro TV. Dragoș Moldovan (echipa lui Tudor Chirilă), Andi Țolea (echipa lui Smiley), Jasmina Răsădean (echipa Irinei Rimes) și Elena Bozian (echipa lui Horia Brenciu) sunt pregătiți să facă spectacol și să încânte publicul cu melodiile pe care le interpretează.

Live Stream Online finala Vocea României

Cei patru concurenți vor urca pe scena de la Vocea Românei mai întâi singuri, apoi alături de antrenorii lor și în final alături de un invitat special. Dragoș Moldovan îl va avea alături pe Tiberiu Albu, Andi Țolea va cânta alături de interpreta Jo, Jasmina Răsădean va urca pe scenă cu Liviu Teodorescu, iar Elena Bozian o avea alături pe actrița Oana Sârbu.

Finaliștii au folosit la maximum timpul pe care l-au avut la dispoziție pentru a se pregăti pentru marea confruntare de vineri seara. Ei și-au propus să îi încânte pe românii aflați în fața televizoarelor, să îi convingă de faptul că merită să fie votați și la finalul show-ului să pună mâna pe marele premiu de 100.000 de euro.



Cei care și-au ales deja favoritul din marea finală îl pot vota prin sms la numărul 1200 (tarif 1.19 euro/TVA inclus). Prin acest mod se poate vota un concurent de maximum 10 ori. Există și varianta de vot online, gratiut, dar prin această metodă se poate vota o singură dată. Concurenții vor putea fi votați abia după ce Pavel Bartoș va striga Start Vot!

Finala sezonului 9 Vocea României este difuzată de postul de televiziune Pro TV, vineri, 20 decembrie, de la ora 20:30. Vă vom ține la curent în timp real cu tot ce se întâmplă important în ultima ediție a sezonului.

Vocea României este o emisiune de talente care a avut premiera în România pe 27 septembrie 2011 la Pro TV. Este bazată pe competiția muzicală The Voice of Holland, a fost creată de producătorul de televiziune olandez John de Mol și face parte din franciza internațională The Voice