Mesajul lui Jojo pentru Paul Ipate, după 7 ani de relație. Ce se întâmplă, de fapt, între ei

Jojo, sau Cătălina Grama, a scris un mesaj, pe Instagram, pentru Paul Ipate. Ce se întâmplă între ei, după 7 ani de relație?

Cătălina Grama(Jojo) postează des mesaje pe contul ei de Instagram, rar putând vedea la ea vreo poză fără descriere, căci cuvintele conteaza, fie ele și în mediul online. De această dată, actrița a abordat altă temă: căsnicia. Cei doi formează un cuplu de 7 ani și au împreună o fetiță, pe Zora, iar de când drumurile li s-au unit, fericirea a fost în aerul respirat de cei doi.

Cu toate acestea, în mesajul său, Jojo a punctat și coborâșurile prin care au trecut, susținând că acum este mult mai puternică datorită lor, dar în special datorită lui, omul care i-a fost alături.

@paulipate m-a vazut si frumoasa si urata, si slaba si cu kilograme in plus, suparata si fericita, exuberanta si de o tristete teribila, exagerata si echilibrata, copil si femeie, luminoasa si intunecata. Si dupa toate astea ma face mereu sa rad in hohote. Si eu pe el”, este prima parte a declarației de dragoste scrisă de Jojo pentru Ipate, pe contul ei de Instagram

„M-a tinut de mana si cand am castigat si cand am pierdut, si nu i-a fost teama nicio secunda sa investeasca totul, absolut totul, in noi si familia noastra. Asa ca… pe varf de munte sau in cea mai adanca vale stiu ca el va fi aici. Zambind, razand, spunandu-mi ceva cu talc sau scotandu-ma frumos din minti cu spiritul lui critic. Din toate aceste motive si multe, multe altele, o sa-l privesc mereu in ochi zambind. Pentru ca stiu ca imi va da mereu un motiv in plus sa fiu fericita si linistita”, a mai scris Jojo.