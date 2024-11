Unde va avea loc înmormântarea lui Gabriel Cotabiță. Primul mesaj al familiei: „Îl vom onora cu discreția și eleganța care l-au caracterizat mereu”

Luni, 25 noiembrie, fanii marelui artist Gabriel Cotabiță își pot lua rămas bun la Capela Cimitirului Ortodox Bellu, unde trupul său neînsuflețit va fi depus. Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați între orele 08:00 și 20:00. Totuși, ultima slujbă religioasă se va desfășura într-un cadru restrâns, dedicat familiei și celor mai apropiați prieteni, potrivit anunțului făcut de familie.

Pe pagina oficială a artistului, familia a transmis un mesaj plin de recunoștință și respect:

Gabriel Cotabiță, care a murit la vârsta de 69 de ani în urma unui accident vascular cerebral, a lăsat un gol imens în lumea artistică. Deși artistul s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultimii ani, vestea dispariției sale a șocat publicul și colegii de breaslă.

Compozitorul Ionel Tudor a împărtășit un mesaj plin de nostalgie și durere:

„Gabi, ai plecat și ai lăsat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și personale voci. Am fost mai mult decât colaboratori, am fost prieteni din tinerețe. Împreună am lansat piese care au bucurat generații și am creat momente care nu vor fi uitate niciodată. Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină.”