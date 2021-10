Mesajul lui Christian Sabbagh la adresa soției care a cerut ordin de restricție. Ce i-a transmis

Christian Sabbagh are un nou mesaj la adresa soției sale, Iulia, cea care a cerut ordin de restricție. Cunoscutul jurnalist de investigație este la cea de-a treia căsătorie și este tatăl a patru copii.

Christian Sabbagh și soția sa au ținut primele pagini ale ziarelor după ce a fost reclamat de propria soție, ea cerând ordin de restricție împotriva soțului ei. Christian Sabbagh a povestit însă că și-a agresat niciodată soția și că, în ce privește ordinul de restricție cerut împotriva lui, totul a fost din cauza unei neînțelegeri.

„Din prea multă dragoste… Nu vreau să satisfac setea de senzațional, nici să devin subiect de can-can. Pentru a-mi proteja familia față de unele atacuri, e necesar să ofer publicului câteva explicații. Pe Iulia, am cunoscut-o în august 2014, la mai bine de un an și jumătate după ce am divorțat de fosta soție! În seara de 1 octombrie, 2021, într-un episod de gelozie, am purtat o discuție mai aprinsă, pe tema unor mesaje primite pe rețelele de socializare, din partea unor fani/fane.

Mi-a cerut telefonul, din ambiție am refuzat. Mi-a spus că apelează 112, am încurajat-o dintr-un orgoliu prostesc. Au venit mai mulți agenți de poliție și ne-au spus că rezolvăm problema la secție. Acuzația: scandal conjugal sau violență domestică! Ea a fost urcată într-un echipaj, eu în altul. Peste câteva ore de audieri, mi-a fost pus pe masă un ordin de restricție. Sincer, m-a bufnit râsul, eram ca-n filmele de comedie cu Louis de Funès.

Degeaba am încercat să le explic polițiștilor că îmi iubesc familia, că avem 7 ani fericiți de căsnicie, că într-o relație mai există și certuri, mai ales când partenerii se iubesc la nebunie…

M-am trezit la 3 dimineața pe străzi, cu ordin de restricție, că nu am voie să mă apropii de soție și copii timp de 5 zile. Dosarul a plecat cu viteza vântului, de la poliție la parchet, de la parchet la judecătorie! Apoi, am apărut pe portalul Justiției! Iulia a trăit mulți ani în Spania, nu cunoaște legislația, nu e obișnuită cu astfel de situații.