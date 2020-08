Mesajul Ginei Pistol, după ce Smiley a fost amendat. Ce a anunțat blondina

Astăzi, artistul Smiley a fost amendat pe Autostrada București-Constanța, după ce a fost prins că circula cu 153 de km pătrați la oră. În plus, artistul a fost testat și pentru consumul de droguri și a spus că este pentru prima dată când a fost supus unei astfel de proceduri.

Ce a scris Gina Pistol pe Instagram

De altfel, azi a fost o acțiune de amploare a poliției, pentru prevenirea accidentelor rutiere pe Autostrada București-Constanța. Au fost instalate și radare în cascadă, iar la Fetești mașinile au fost oprite pentru a fi verificate.

După ce Smiley a fost amendat, Gina Pistol a postat un amplu mesaj pe Instagram.

”Nu stiu altii cum sunt, dar eu ador drumurile lungi cu masina.😍 Obisnuiesc sa merg la mare, la munte sau chiar la un drum mai lung si mi-am dat seama cat de importanta este siguranta.

Spor, simpaticilor, si aveti grija de voi!”, a scris Gina Pistol pe Instagram.

Prima reacție a lui Smiley, după ce a fost amendat

La scurt timp după ce a fost testat antidrog, Smiley a postat și un mesaj pe Facebook pentru fanii săi, în care a povestit tot ce s-a întâmplat, cu lux de amănunte.

”As vrea sa aflati asta de la mine. Am fost testat antidrog de catre Politia Romana care organizeaza filtre in drum spre mare. Desigur ca am iesit negativ. Din pacate, am picat un alt test: cel de viteza. Am depasit viteza legala de pe autostrada cu aproape 25 km/h. Am luat amenda, asa cum era firesc, insa imi pare rau, in primul rand, pentru ca am dat un exemplu prost. Sunt un om care crede in reguli si in necesitatea respectarii lor, ceea ce va indemn pe toti sa faceti pentru siguranta, normalitatea si linistea noastra a tuturor”, a scris Smiley pe Facebook.