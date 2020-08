Smiley, prima reacție după ce a fost testat antidrog. Ce a anunțat iubitul Ginei Pistol

Artistul Smiley a fost amendat azi, pe Autostrada București-Constanța, după ce a fost prins că circula cu 153 de kilometri la oră. De asemenea, artistul a fost testat și pentru consumul de droguri, mărturisind că este pentru prima dată când a fost supus unei astfel de proceduri, de aici venind și stângăcia sa de a manevra aparatul.

Smiley, prima reacție după ce a fost testat antidrog

Smiley a postat recent un mesaj pe Facebook, după episodul amenzii, în care povestește ceea ce s-a întâmplat, cu lux de amănunte.

”As vrea sa aflati asta de la mine. Am fost testat antidrog de catre Politia Romana care organizeaza filtre in drum spre mare. Desigur ca am iesit negativ. Din pacate, am picat un alt test: cel de viteza. Am depasit viteza legala de pe autostrada cu aproape 25 km/h. Am luat amenda, asa cum era firesc, insa imi pare rau, in primul rand, pentru ca am dat un exemplu prost. Sunt un om care crede in reguli si in necesitatea respectarii lor, ceea ce va indemn pe toti sa faceti pentru siguranta, normalitatea si linistea noastra a tuturor”, a scris Smiley pe Facebook.

Vor deveni părinți

Smiley și Gina Pistol sunt însă în al nouălea cer. Cei doi urmează să devină părinți, Gina fiind însărcinată în două luni. Cei doi sunt foarte discreți în ce privește viața personală.

„Ginuța ar fi gravidă în câteva săptămâni, ar fi în primul trimestru de sarcină. Acest secret îl știu doar câțiva apropiați, foarte puțini la număr. Momentan nu ar vrea să dezvăluie nimic cei doi, nici lor nu le vine să creadă, sunt extrem de emoționați. Ei sunt împreună de câțiva ani și n-au prea vorbit despre povestea lor de iubire, cu atât mai puțin despre emoțiile, bucuriile, sau viața lor privată.

Perioada de izolare i-a apropiat foarte tare, au petrecut mai mult timp împreună, și probabil au decis să facă lucruri mărețe împreună, chiar și o familie. În anturajul lor, extrem de restrâns, se vorbește acum despre această sarcină“, scrie ciao.ro.