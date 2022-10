Mesajul copleșitor postat de soția lui Nosfe, după moartea artistului. Durere fără margini

Mesajul copleșitor postat de soția lui Nosfe, după moartea regretatului artist. Rapperul s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică, 16 octombrie. Ultima sa apariție publică a fost surprinsă chiar de către partenera lui, care l-a însoțit la un concert în cadrul evenimentului Trap Attack.

Doliu în industria muzicală, după ce celebrul cântăreț Nosfe a murit. Artistul avea doar 37 de ani. Nimeni nu se aștepta ca rapperul să se stingă din viață, dovadă fiind chiar reacțiile persoanelor publice, ce s-au succedat cu repeziciune. Partenera regretatului artist, pe nume Mădălina Crețan, trece prin momente cumplite.

În urmă cu doar câteva săptămâni, soția lui Nosfe vorbea public despre emoțiile pe care le-a trăit în momentul în care cei doi au decis să participe la emisiunea „Chefi la Cuțite”, difuzată de Antena 1. Palme transpirate, bătăi de inimă accelerate… Partenerii treceau printr-un adevărat amalgam de sentimente.

„Cum să le dăm noi lui @chef.sorinbontea.official @chef_catalin_scarlatescu @chefflorindumitrescu să mănânce din mâncarea noastră?! (…) Ne-a trebuit un an să ne încurajăm unul pe celălalt să mergem la aceste audiții. Cred că ne-am luat inima în dinți în momentul în care am stabilit că pe asta ori o facem împreună, ori n-o mai facem deloc! OMG!”, este o parte a mesajului publicat recent de către partenera regretatului artist.