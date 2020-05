Mesaje interzise, în casa Puterea Dragostei. Ce i-a scris Bogdan Mocanu Biei

Mesaje neașteptate între Bogdan Mocanu și Bia, cea din cauza căreia relația bărbatului cu Andra s-a terminat brusc. Ce s-a întâmplat între cei doi și ce părere are o altă concurentă despre asta?

Mesaje inerzise între Bogdan Mocanu și bia

Bogdan Mocanu și Andra s-au despărțit recent, iar acum bărbatul se pare că ar fi primit câteva mesaje surprinzătoare de la Bia. Amintim că tânărul a fost suprins în tandrețuri alături de focoasa brunetă, lucru pe care partenera sa nu a putut să-l ierte de niciun fel, indiferent de cât de mult ar fi insistat acesta. Unii concurenți din casa Puterea Dragostei susțin că i-a fost întinsă o capcană tocmai pentru ca el să o părăsească pe iubita sa, scenariu care îl aduce într-o postură mai bună.

Cu toate astea, mulți l-au condamnat pentru atitudinea sa duplicitară încă de când era încă parte din show-ul iubirii, susținând astfel că totul a fost de bună voie și că de obicei îi place să nu aibă doar o singură femeie. Mai mult decât atât, ar fi răspuns unor avansuri chiar și când era în emisiune. Din păcate, Bogdan trebuie să considere ca și încheiată povestea de dragoste cu Andra, pentru că aceasta i-a transmis că este foarte dezamăgită și că nu poate să ierte niciodată ceea ce i-a făcut.

„Bogdan nu i-a spus adevărul l-a omis”

”Nu știu ce să spun, nu crec într-o conspirație deloc. Eu,după tot ce s-a întâmplat, am vorbit cu Bia, pentru că eu am păstrat legătura cu ea și a avut încredere în mine să-mi spună adevărul. Nu spun că ea nu are partea de ei de vină, dar Bogdan nu i-a spus adevărul l-a omis, știind Bia întotdeauna l-a plăcut, a vrut să fie cu el. Nu e de judecat Bia, poate și mie dacă mi-ar fi plăcut atât de mult un bărbat, cum îi place ei, și acela s-ar fi despărțit, atâta timp cât vine după mine, poate și eu aș fi cedat. Un om îndrăgostit…”

Marinela Mavrodin (Sursa: wowbiz.ro)