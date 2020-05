Un nou concurent a trecut pragul casei Puterea Dragostei. Cine este Renat și pe cine a pus ochii

Un nou concurent a pășit în casa Puterea Dragostei! Lucrurile revin la normal, iar cei aflați deja în emisiune se bucură de compania altui coleg. Cine este Renat și pe cine a pus ochii tânărul?

Renat este noul concurent de la Puterea Dragostei

După o bună perioadă în care cei din casă s-au resemnat că va mai veni cineva nou, Renat a trecut pragul casei iubirii. Multe dintre fete erau îngrijorate că situația din lume va afecta bunul mers al lucrurilor din show. Săptămâni la rând mulți tineri au dorit să se înscrie și să aibă șansa să-și găsească iubirea, dar în contextul pandemiei de coronavirus nici gând de așa ceva.

Deși nu mulți se mai încumetă acum să facă pasul și să meargă pe tărâmul turcesc, o soluție pentru o posibilă relație formată în casă a fost găsită. Renat se afla deja în Turcia. Iată cum a decurs dialogul cu ele și ce detalii le-a oferit!

Pe cine a pus turcul ochii?

Andreea Pirui: Fă un top trei de fete!

Ella: Ne cunoști pe nume?

Renat: Da, vă știu! 1 Ligi, 2 Ella și 3 Ramona.

Ella: Mulțumim frumos!

Renat: Eu am spus doar că m-a întrebat….altfel nu răspundeam.

Ella: Ești la facultate, așa-i?

Renat: Mă pregătesc. Eu liceul l-am terminat pe profil contabilitate, dar la facultate nu vreau să mai urmez asta.

Ligi: Dar la ce te gândești să mergi?

Renat: La psihologie

Andreea Pirui: Știi care fete au iubit din casă? Să știi că Daiana nu mai are relație.

Ligi: Dacă o să te intereseze, poți să o cunoști liniștit.

Renat: Și mai devreme am zis…eu n-am venit special pentru cineva, am venit să cunosc.

Ligi: Păi așa trebuie, că la prima vedere poți să zici că îți place de cineva, iar la o săptămână după ce îi observi comportamentul poate nu o să-ți mai placă.

Renat: Pentru mine, toate sunteți foarte frumoase, dar chiar vă spun că n-am venit special pentru cineva.