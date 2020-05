Coaliție împotriva Ellei! Concurenții de la Puterea Dragostei o vor afară?

Ella a devenit una dintre cele mai nedorite concurente din show-ul iubirii. Colegii săi de la Puterea Dragostei nu-i găsesc deloc rolul în emisiune. Ce îi reproșează brunetei?

Puterea Dragostei: Coaliție împotrova Ellei!

Ella a ajuns inamicul public din casa fetelor. Din păcate, aceasta nu a fost privită cu ochi buni de colegele sale încă din prima zi. Tânăra a fost urâtă de fete inițial pentru că nu recunoștea că este deja îndrăgostită, lucru care ar îngreuna șederea ei în Turcia. Jador a intrat atunci prin conexiune telefonică și a clarificat totul, susținând că între ei a existat ceva, dar că acum nici nu mai vrea să audă de brunetă.

Principalul motiv pentru care Ella este constant supărată pe toate fetele din casă este că fostul ei iubit le-a dorit pe multe din ele. Nici bine nu rezolvase problemele cu Bianca și Livian că au apărut altele cu cuplul format din Andreea Pirui și Marius.

„Când îi spune cineva ceva de Jador se atacă foarte mult”

Bianca: Când îi spune cineva ceva de Jador se atacă foarte mult și eu pățesc asta când îmi spune cineva ceva de Livian, mi se pare logic. Ea continuă, chiar dacă am o părere despre relația lor eu nu mi-o expun, nu comentez. Dar ea continuă să facă ceea ce face cu Livian, inclusiv astăzi.

Andreea Mantea: Nu e de vină Ella, pentru că Livian s-a dus de bună voie.

Andreea Pirui: Tu te jucai cu Iancu și Jador cu Andreea la început. De ce te deranjează?

Andreea Mantea: Cine te-a dezamăgit cu ce?

Ella: Tocmai că nu m-am supărat pe ea.

Andreea Pirui: Eu pur și simplu am râs la glumele lui, dar cu limită. Dacă e cineva vinovat…e Jador.

Andreea Mantea: De când sunteți împreună voi?

Marius: De pe 4 ianuarie. Pe atunci am început să ne cunoaștem. Am intrat pe 8 octombrie, am ieșit pe 30 și am revenit.