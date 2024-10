Mesaj subtil al Andreei Bălan către tatăl ei și Keo, în concertul de la Sala Palatului. Moment plin de emoție, în fața a sute de spectatori

În această seară, la celebra Sala Palatului, are loc la această oră un concert aniversar Andreea Bălan. Dar, printre momentele muzicale, a venit și un mesaj subtil al Andreei Bălan către tatăl ei și Keo, în concertul de la Sala Palatului, de altfel un moment plin de emoție, în fața a sute de spectatori.

Sub numele generic „Povestea sufletului meu”, Andreea Bălan ajunsă la 40 de ani, a decis să-și aniverseze ziua de naștere prin acest concert.

Evenimentul are loc la Sala Palatului, care este plină ochi, având în vedere că are o capacitate de peste 4000 de locuri.

Din prezentarea evenimentului, românii au aflat că vor avea parte de „un spectacol unic, o poveste despre viața și dragoste, despre putere și supraviețuire, despre vindecare și iertare. O viață ca în filme, povestită prin muzică, dans și culoare”.

Concertul, așa cum povestea artista, este împărțit pe capitole, iar cei doi, tatăl artistei și Keo au fost incluși în capitolul „Supereroi”.

Aflați la locul faptei, redacția Playtech Știri a fost părtașa unui moment plin de emoție, în fața a sute de spectatori, și anume un mesaj subtil al Andreei Bălan către Keo și tatăl ei:

„Părintele cândva erou a fost uman și a greșit iar eu am suferit. M-am lovit de realitatea dură. M-am simțit nedreptățită, neînțeleasă și neiubită.

Trădarea a fost grea, am căzut, am suferit, am fost singură! Am învățat ca întotdeauna pentru a câștiga ceva trebuie să pierzi ceva. Am devenit supereroul poveștii mele.”, a spus Andreea Bălan , în fața a sute de spectatori.