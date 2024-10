Andreea Bălan a publicat primele imagini cu fiul lui Victor Cornea. Cum arată Luca, seamănă foarte mult cu tatăl său

Andreea Bălan și Victor Cornea au o relație foarte apropiată cu copiii lor. Nu doar că sportivul este îndrăgit de fetițele artistei, ci și băiatul lui s-a integrat perfect în familia Andreei Bălan. Cum a apărut recent artista, alături iubitul ei și copiii lor.

A fost prilej de petrecere în familia Andreei Bălan, pentru că fiica ei cea mare a împlinit 8 ani. Ella a avut parte de o petrecere de pomină, cu personaje din povești, animatori, decoruri de vis, dulciuri și baloane. De la aniversarea fiicei vedetei nu a lipsit nici Victor Cornea, care a venit însoțit de fiul lui.

Tenismanul are un băiat pe nume Luca, dintr-o relație anterioară, care a rămas alături de mama lui după ce părinții s-au despărțit. Luca este puțin mai mare decât Ella și a venit alături de tatăl lui la petrecere. Sportivul petrece timp alături de el, de câte ori poate, în ciuda zvonurilor potrivit cărora și-ar neglija copilul. Vezi imaginile de la petrecere, în galeria foto!

”Copilărie, iartă-mă, am vrut să cresc că să fiu puternică, dar am realizat că eram mai fericită mică și astfel revin la tine de câte ori am ocazia alături de Ella și Clara. Ador petrecerile fetițelor mele și mă transpun în lumea minunată a poveștilor și a inocenței”, a scris Andreea Bălan, în dreptul unor fotografii de la petrecerea fetiței sale.

Andreea Bălan a povestit, la un moment dat, că faptul că iubitul ei are un copil a atras-o foarte mult la el. Victor Cornea i-a spus chiar la prima întâlnire că este tată, iar acest lucru a luat o presiune de pe umerii Andreei Bălan, care are deja doi copii, dar nu mai poate să devină mamă pe cale naturală.

Chiar dacă sportivul este ocupat cu cariera și petrece puțin timp alături de fiul lui, își găsește mereu resurse să creeze amintiri împreună și are o relație apropiată cu Luca.

”Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă… Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră.

Luca are 10 ani, este clasa a V-a și stă cu mama lui în București și ales să joace fotbal, iar nu tenisul de câmp, după modelul meu. Nu l-am constrâns, ba chiar l-am ajutat să se înscrie la Dinamo, la o grupă de copii, un club la care de altfel activez și eu. Vă asigur că mă înțeleg foarte bine cu băiatul meu, nici vorbă de a-mi uita de îndatoririle ce-mi revin” , declara Victor Cornea, în urmă cu ceva timp.