Mellina, fosta concurentă Survivor România 2021, despre Survivor All Stars: „Gânduri contradictorii” VIDEO EXCLUSIV

Mellina a devenit cunoscută în urmă cu mai mulți ani, când a lansat piesa „Poză de album” alături de Vescan. Piesa a devenit hit, iar pe Youtube a strâns ,până în prezent , nu mai puțin de 80 de milioane de vizualizări. În 2021, vedeta a participat la Survivor România, în echipa Războinicilor, iar ulterior a participat și la Bravo, ai stil! Artista a fost prezentă, recent, la un eveniment monden din Capitală și ne-a vorbit în exclusivitate despre Suvivor All Stars. Care este motivul pentru care Mellina nu a concurat?

Pe numele său real, Melina Dumitru a făcut parte din echipa Războinicilor la „Survivor România 2021”. Tânăra artistă a intrat pe ultima sută de metri în competiție, după ce a înlocuit-o pe Szidonia Szasz. De-a lungul timpului, vedeta a trecut prin experiențe unice, de neuitat, însă în urmă cu puțin timp, aceasta a avut probleme de sănătate, trecând printr-o perioadă de-a dreptul terifiantă:

Mi-e dor, într-adevăr, de competiție și de momentele în care câștigam, dar nu mi-e dor de foame și de sentimentul acela că nu știi ce se întâmplă acasă. Plus de asta, am avut această experiență Survivor. Acum aș vrea o experiență nouă.

„Am avut gânduri contradictorii despre participarea mea la Survivor, dar am avut probleme de sănătate destul de puternice după Survivor, dar și recent am avut probleme de sănătate. Cred că dacă psihicul, totuși, mă ducea, fizicul nu mă ducea.

Mellina a lansat de curând o piesă cu artistul What’s Up, după o lungă pauză de la muzică. Artista ne-a spus motivul pentru care nu a mai lansat piese atât de mult timp:

„Tocmai ce am lansat o piesă împreună cu What’s Up, totul merge bine. Urmează încă o piesă…Am revenit pe piață ca să zic așa, cu piese noi. După o perioadă de un an jumate în care nu am mai scos nicio piesă, am avut o perioadă în care am simțit că fac piese pentru numere, nu pentru oameni.

Atunci, mi-am dat seama că nu mă mai bucuram de procesul de a compune, așa că am luat o pauză. Era egal cu zero, nu funcționa nimic, așa că m-am oprit.”, ne-a dezvăluit Mellina, în exclusivitate pentru Playtech Știri.