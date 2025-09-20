Ultima oră
Kate Middleton, plasată strategic lângă Donald Trump. Momentul care a făcut-o pe Prințesa de Wales să lăcrimeze la banchetul regal de la Castelul Windsor
20 sept. 2025 | 08:21
de Daoud Andra

Melania Trump, destăinuire neaşteptată. I-a spus lui Kate Middleton fără să îşi dea seama că se poate auzi: ”Îmi vine să nu mă mai întorc”

Știri generale
Melania Trump, destăinuire neaşteptată. I-a spus lui Kate Middleton fără să îşi dea seama că se poate auzi: ”Îmi vine să nu mă mai întorc”
Kate Middleton și Melania Trump (FOTO: Profimedia Images)

În timpul vizitelor oficiale, fiecare gest și fiecare cuvânt al liderilor politici și al soțiilor lor este atent observat. Totuși, unele momente scapă de sub control și se transformă în subiecte pentru presa internațională. Așa s-a întâmplat și în cazul Melaniei Trump, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, care a făcut o mărturisire neașteptată în fața Prințesei Kate Middleton, fără să își dea seama că poate fi auzită și interpretată.

O conversație plină de naturalețe

Un cititor de buze a analizat imaginile surprinse în timp ce Donald Trump și soția sa se aflau în vizită oficială în Marea Britanie. Conform acestuia, discuția dintre Melania și Kate a scos la iveală câteva detalii interesante despre impresiile Primei Doamne în legătură cu șederea sa pe tărâm britanic.

În drum spre Castelul Windsor, unde cuplul prezidențial urma să fie primit cu onoruri, Melania Trump a schimbat câteva cuvinte cu Prințesa de Wales. Potrivit relatărilor, atmosfera a fost una relaxată, iar cele două au împărtășit detalii aparent banale, dar revelatoare pentru apropierea lor de moment.

Cititoarea de buze Nicola Hickling, intervievată de publicația britanică Express, a explicat că prințesa Kate Middleton a deschis conversația cu o remarcă prietenoasă: „Am un pardesiu la fel ca al tău, îl port de fiecare dată când zbor cu avionul.”

Vezi și:
Momentul ruşinos în care Regina Camilla o dă pe Kate Middleton la o parte. Melania Trump a privit încurcată
Melania Trump, extravagantă la dineul de stat de la Castelul Windsor. Kate Middleton, însă, a strălucit cu o rochie brodată manual. Foto

Complimentul a fost întâmpinat cu entuziasm de Melania, care a răspuns imediat: „Știu, este excepțional și atât de confortabil. Uneori îl port până acasă.”

Dialogul, aparent simplu, a creat un moment de conexiune autentică între cele două, demonstrând că și în spatele ușilor închise ale vizitelor oficiale există schimburi firești de replici, cu tentă personală.

Mărturisirea care a atras atenția

Conversația nu s-a oprit însă aici. Potrivit interpretării făcute de Hickling, Melania Trump a lăsat să-i scape o destăinuire care a surprins presa și publicul deopotrivă. Vorbind despre perioada petrecută în Regatul Unit, ea ar fi spus: „Câteodată, când ajung aici, îmi vine să nu mă mai întorc.”

Această replică a alimentat imediat speculațiile privind adevăratele sentimente ale Melaniei față de viața sa în America și presiunea rolului de Primă Doamnă. Mulți comentatori au interpretat cuvintele sale ca pe un semn de sinceritate, o clipă de vulnerabilitate exprimată în fața unei persoane considerate apropiate și de încredere.

Destăinuirea a avut loc în cadrul celei de-a doua vizite de stat a cuplului Trump în Marea Britanie. Vizita a inclus un banchet impresionant, organizat la Palatul Buckingham, unde președintele Donald Trump și soția sa au fost primiți cu toată eleganța specifică Casei Regale. A doua zi, programul oficial a continuat cu întâlniri și ceremonii, însă ceea ce a atras atenția presei a fost, de fapt, dialogul dintre Melania și Kate.

Momentul a arătat o altă față a relațiilor diplomatice, una în care oamenii aflați în centrul atenției internaționale își permit, pentru câteva clipe, să fie autentici și relaxați.

Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Elena Băsescu, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat peste măsură. De necrezut cum a ajuns să arate. Nu-i mai pasă de siluetă / FOTO
Digi24
VIDEO Judecătorul care nu există a păcălit mii de români cu o poveste lacrimogenă. Care e adevărul
Adevarul
„Prințesa fantomă” din Maroc a apărut pe neașteptate în public, după ani de absență. Cine este Lalla Salma
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Toţi se aşteptau să îl vadă în faţa altarului. Artistul din România care a rupt brusc logodna de 5 ani
Toţi se aşteptau să îl vadă în faţa altarului. Artistul din România care a rupt brusc logodna de 5 ani
Monden
acum 12 ore
Horoscopul financiar 22-28 septembrie. Zodiile care au parte de belşug în următoarele zile
Horoscopul financiar 22-28 septembrie. Zodiile care au parte de belşug în următoarele zile
Horoscop
acum 13 ore
Zodiile care îşi schimbă destinul din 22 septembrie. Norocul le bate la uşă, în sfârşit
Zodiile care îşi schimbă destinul din 22 septembrie. Norocul le bate la uşă, în sfârşit
Horoscop
acum 14 ore
Mirela Vaida, mesaj pentru soţul ei, odată cu împlinirea a 16 ani de căsnicie. Imagine rară cu cei doi. Sper să nu fie o tigaie, că-i pun capac”
Mirela Vaida, mesaj pentru soţul ei, odată cu împlinirea a 16 ani de căsnicie. Imagine rară cu cei doi. Sper să nu fie o tigaie, că-i pun capac”
Monden
acum 17 ore
Parteneri
Insula din Grecia care ascunde un pericol uriaș. Mai mulți români trag un semnal de alarmă: „Nu știu prin ce minune am reușit să mă ridic”
Click.ro
EXCLUSIV Statul român, despăgubit pentru tezaurul furat din Olanda. Câți bani au ajuns la Muzeul Național de Istorie
Digi24
Elena Udrea e complet schimbatădupă eliberarea de la închisoare. Cum a fost surprinsă fosta ministră pe străzile din București. Apariția ei întoarce toate privirile
Unica.ro