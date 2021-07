Meghan Markle, prinsă cu minciuna. Ce mare vedetă a decis să divulge tot ce știe

Meghan Markle a mințit, iar una din starurile cunoscute publicului larg a dat-o de gol. Ce a spus soția nepotului Reginei Elisabeta a II-a și cine a divulgat tot adevărul din spate?

Meghan Markle a fost prinsă cu minciuna

Leilani Dowding a spus că este „de neimaginat” faptul că Meghan Markle nu a căutat informații în niciun fel despre prinț înainte de a se întâlni cu el. O situație ciudată apare din nou în rândul celor din Familia Regală a Marii Britanii. Un asemenea scenariu a mai apărut în tabloide în cazul unor oameni care s-au căsătorit cu vedete de care nu știau înainte, asemenea cum s-a întâmplat în cazul ducilor de Sussex.

Cu toate astea, este greu de crezut pentru mulți că Meghan nu s-a interesat de persoana cu care urma să aibă o întâlnire romantică. Vedeta din Real Housewives a dezvăluit că nu crede această poveste, mai cu seamă că ducesa era deja cunoscută în rolul din Suits, deci implicit atentă la persoanele care îi intră în viață.

Meghan și Harry au început să se întâlnească în anul 2016 și se crede că totul a început cu o întâlnire pe nevăzute, aranjată de cunoscuți. Fosta actriță i-a mărturisit jurnalistei Oprah Winfrey faptul că nu a cercetat niciun detaliu despre bărbatul cu care urma să poarte câteva conversații în speranța găsirii unui partener.

Fanii îi iau apărarea

Starul RHOC a declarat că: „Absolut toată lumea caută pe google pe toată lumea în zilele noastre.„, conform mirror.co.uk. Aceasta și-a expus propria poveste de dragoste cu partenerul ei pe care l-a căutat în mediul online în amănunt înainte de a-l vedea pentru prima oară.

„L-am căutat pe Billy și Billy m-a cercetat pe mine, în momentul în care am auzit că vrea să mă întrebe, i-am spus:„ Știi, trimite-mi o fotografie, cum se numește? Oh, Billy Duffy, OK, lasă-mă să pun asta în Google și să văd ce se întâmplă”, a detaliat aceasta.

Fanii cuplului britanic au și ei un semn de întrebare în dreptul acestei afirmații. Rețelele de socializare sunt cele care deseori unesc oameni sau care îi împing să facă cunoștință, iar toată lumea se folosește de internet pentru a afla informații fel și fel despre alte persoane, în speță cu cele cu care vor interacționa. Cei care o cred pe ducesă susțin că poate tocmai acest detaliu ar fi făcut-o atunci să vină mai relaxată și să fie naturală la întâlnirea care urma să aibă loc.