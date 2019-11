Meghan Markle are o problemă serioasă cu tradițiile regale. Ducesa de Sussex a încălcat încă o regulă!

Meghan Markle încalcă din nou tradiția regală. Ducesa de Sussex poartă un sacou din denim în a doua zi a turneului său regal și a prințului Harry în Africa.

Ducessa de Sussex a încălcat tradiția regală

MEGHAN MARKLE, în vârstă de 38 de ani, și soțul prințul Harry, în vârstă de 35 de ani, și-au întreprins prima vizită de familie în străinătate în toamna acestui an, luându-l pe fiul lor în vârstă de cinci luni, Archie Harrison, într-un turneu regal în Africa. Ce a purtat Ducesa de Sussex în timpul călătoriei?

Meghan Markle și Prințul Harry au călătorit în Africa la sfârșitul lunii septembrie a acestui an într-un tur regal. Vizita a vizat plecarea perechii în Africa de Sud, în timp ce ducele de Sussex a călătorit și el în Botswana, Angola și Malawi. Mai multe televiziuni au transmis mai multe scene din turul regal în Harry & Meghan: Vizita în Africa. Meghan a arătat la fel de elegant ca de obicei de-a lungul întregii călătorii în Africa – iată ce ținute a purtat.

Ziua a doua a turneului din Africa

Purtând rochii de Veronica Beard și Mayamiko în prima, Meghan, ducesa de Sussex, poartă un aspect mai casual în a doua zi a turneului său regal. În a doua zi, Meghan și Harry au vizitat Waves for Change de caritate pe plaja Monwabisi din Cape Town, iar ducesa a optat pentru un look casual cu un sacou din denim, care costă 111 de lire sterline și o pereche de blugi skinny negri. Având în vedere amenajarea în aer liber a evenimentelor de astăzi, este logic că ducesa a fost inspirată să iasă din fustele ei pentru blugi și jachetă. Ea și prințul Harry s-au întâlnit cu Waves for Change, un ONG care promovează sănătatea prin implicarea în comunitățile afectate de violență.

Meghan s-a schimbat apoi într-o rochie – cămașă în stil militar înainte de vizita celei mai vechi moschee din Africa de Sud și a fost reperată purtând o eșarfă pe cap pentru prima dată în public. Rochia ei de kaki avea mâneci scurte și era în stil de cămașă cu nasturi maro în față. Seara, Meghan a ieșit într-o rochie Martin Grant, care a costat 1.080 de lire sterline. Meghan a îmbrăcat rochia cu dungi verzi și portocalii, cu un stil casual, purtând părul desfăcut peste umeri. Rochia atârna pe podea, ceea ce înseamnă că alegerea ei în materie de pantofi nu a fost posibilă de văzut.