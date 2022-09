Meghan Markle a plâns la comandă la înmormântarea Reginei Elisabeta?! Reacția care a devenit virală: ‘Stai 3 secunde’

A plâns oare Meghan Markle la comandă, la înmormântarea reginei Elisabeta a II-a, pe data de 19 septembrie 2022? Această întrebare a continuat să persiste cel puțin printre interanauți, care au urmărit cu atenție fiecare gest făcut de fosta actriță la evenimentul ce a îndoliat Marea Britanie.

Amintim că la slujba de înmormântare a Elisabetei a II-a a Regatului Unit, Meghan Markle s-a prezentat însoțită de Prințul Harry. Se știe că cei doi sunt acum considerate personaje controversate, după ce au renunțat la obligațiile regale, în anul 2020. Însă între Meghan Markle și Regina Elisabeta a II-a ar fi existat în permanență o relație cordială, în ciuda momentelor „dificile” generate de stângăcia actriței în a respecta anumite reguli ce țineau de protocol.

În timpul funeraliilor reginei Elisabeta a II-a, ochii tuturor au fost ațintiți asupra reacțiilor lui Meghan Markle, astfel că a putut fi surprinsă ștergându-și ochii invadați de lacrimi. Gestul ei s-a viralizat rapid și a stârnit mari controverse printre internauți. Încă din capul locului, mai mulți internauți au considerat că sentimentele de tristețe lui Meghan nu erau adevărate și că plânsul ei a fost doar de fațadă.

Pe rețelele sociale, reacția de plâns a lui Meghan Markle este încă comentată pe rețelele sociale, la 0 săptămână de la înmormântarea reginei Elisabeta a II-a. De data acesta, pe Twitter a devenit viral un scurt clipuleț în care fosta actriță vorbea despre talentul ei de a plânge la comandă. „Dă-mi trei secunde!”, spunea Meghan Markle, lăsând să se înțeleagă că este foarte pricepută la asta.

Internauții au legat această reacție a actriței de lacrimile pe care aceasta le-a vărsăt la înmormântarea reginei, lăsând să se înțeleagă că, probabil, și acele lacrimi au curs, tot la comandă, ca-ntr-un act actoricesc, și nu din suflet.

