În ce hal era jignită Meghan Markle de angajații din familia regală. E rușinos cum o numeau

În ce hal era jignită Meghan Markle de angajații din familia regală. Este rușinos cum o numeau! Noile dezvăluiri au fost făcute într-o nou apărută, scrisă de un apropiat al familiei regale. Se pare că lui Meghan Markle i s-a părut extrem de dificilă adaptarea la „viața regală”, imposibilă chiar.

Noi dezvăluiri despre comportamentul lui Meghan Markle în familia regală

Conform dezvăluirilor din cartea lui Valentine Low, publicată recent, comportamentul ducesei de Sussex a fost foarte criticat. Astfel, ducele și ducesa de Sussex au fost denumiți, în această carte, printre altele, și „lacomi”. Ducesa se plângea că nu era plătită pentru turneele regale și nici nu înțelegea rolul acestora.

Valentine Low a declarat că Prințul Harry se simțea nesigur că Meghan îl va părăsi dacă nu va face publică relația lor. Ea chiar amenințase că va renunța la relația dacă Harry nu va acționa rapid în privința asta. Conform dezvăluirilor autorului, Harry nu a avut de ales decât să cedeze frumoasei lui iubite. Voința lui Meghan a fost făcută, însă și cu prețul ruinării relațiilor cu diverși membri ai personalului regal, dar și cu membrii familiei regale propriu-ziși.

Cum era jignită Meghan Markle de angajații din familia regală

Deoarece Meghan Markle a dorit ca publicul să accepte relația ei cu Harry ca fiind „serioasă”. Era sigură că membrii de la Palat erau împotriva ei și că aceștia nu doreau să o protejeze de mass-media. Ba chiar, la un moment dat, ea ar fi fost nepoliticoasă cu personalul de la palat.

Valentine Low a mai dezvăluit și că ducesa na putut înțelege importanța vizitelor de stat și a nenumăratelor strângeri de mână cu străinii. Ea își exprima adesea dezgustul față de acestea.

De faptul că Meghan este hărțuitoare cu angajații regali s-au plâns toți, iar conducerea de la Palat era înștiințată de fiecare dată. Un membru al personalului s-ar fi plâns că ducesa o apela la fiecare cinci minute, vreme de zile întregi.

Pentru comportamentul ei față de angajații de la Palat, ea era numită „sociopată narcisistă”. Cartea care face publice toate detaliile din spatele ușilor închise de la palat, „Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown” , scrisă de Valentine Low, va apărea la raft începând de luna viitoare. Cartea descrie cu lux și amănunte cum i-ar fi hărțuit ducesa pe cei din staff-ul ei, conturându-i un comportament „tiranic” de „sociopată narcisistă”.