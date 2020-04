Medicul Virgil Musta de la Timișoara, dezvăluire îngrijorătoare. ”Multă lume nu știe”

Medicul Virgil Musta de la Timișoara a făcut un apel către români, în pragul Paștelui: „Multă lume nu știe că avem tot mai mulți pacienți în stare gravă.” Ce le trasmite direct doctorul oamenilor.

Medicul Virgil Musca de la Timișoara, dezvăluiri îngrijorătoare

Medicul Musta, cunoscut ca ”îngerul păzitor” de la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, a făcut un apel către români. Doctorul a transmis un mesaj direct, în prag de sărbători, într-o postare pe grupul City Doctors.

Specialistul vorbește despre prevenția unora, repectând măsurile impuse de autorități pentru a combate boala, cât și neglijența altor, dar și siguranța câtorva oameni când susțin că este firesc ca epidemia la noi să fie ținută sub control.

Important, din declarațiile expertului, este ca zilele acestea, care ne îndeamnă până și meteorologic să ieșim din casă, să respectăm cu strictețe regulile deja știute. Medicul Musca vine și cu un gând pozitiv, în final, mărturisind că este un om care îl iubește pe Dumnezeu, astfel că, pe lângă disciplină, cu înțelepciune, răbdare și curaj vom putea trece cu bine peste această încercare.

„Omit însă faptul că acest lucru s-a realizat greu”

„Apel la raţiune, cu credinţa în suflet! Simt nevoia să vă scriu din nou. Am o mare nelinişte în suflet când văd ce se întâmplă zilele acestea. Trecem printr-o perioadă periculoasă, foarte înşelătoare. Afară este frumos şi toţi avem tendinţa de a ceda şi a slăbi măsurile de distanţare socială şi de izolare. Ne pregătim mulţi de Sfintele Sărbători de Paşti, mergem prin magazine şi pieţe să ne aprovizionăm.

Acestea sunt aglomerate, iar cozile sunt mai mari. Am văzut multe persoane care poartă mască şi respectă distaţa şi asta e foarte bine, dar am văzut şi destui care nu mai poartă masca şi nu păstrează distanţa de doi metri. Am observat persoane care sunt mulţumite de faptul că epidemia la noi în ţară este încă sub control şi consideră că asta este ceva firesc.

Omit însă faptul că acest lucru s-a realizat greu, în special prin efortul colectiv susţinut de distanţare socială, izolare şi respectarea regulilor de igienă. Multă lume nu ştie că sunt tot mai mulţi pacienţi în stare gravă internaţi, iar secţiile de terapie intensivă dedicate Covid-19 sunt aproape pline, chiar şi la noi la Spitalul Victor Babeş din Timişoara este aproape plin

Cu înţelepciune, răbdare, înţelegere şi curaj vom trece cu bine această încercare! Eu sunt credincios şi Îl iubesc pe Dumnzeu şi aş dori să am şi eu şi voi toţi un Paşte fericit, cu bucurie şi multă lumină în suflet. Dar, vreau ca şi la anul să petrecem Sfintele Sărbători de Paşti împreună. Pentru aceasta, la noi în familie ne-am pregătit mai modest decât în ceilalţi ani (cumpărături şi alte lucruri materiale). Mă voi ruga acasă şi voi petrece Sarbătorile Pascale doar cu familia mea acasă”, a scris doctorul.