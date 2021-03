Flavia Groșan și-a dezvăluit cel mai mare secret. Invitată în emisiunea lui Mihai Gâdea de la Antena 3, controversatul medic a dezvăluit care este schema minune pe care a folosit-o pentru a vindeca mii de români care au fost infectați cu virusul Sars-Cov-2.

Doctorița Flavia Groșan i-a povestit lui Mihai Gâdea, exclusiv pentru Antena 3, care este schema minune după care medicul a tratat mii de pacienți diagnosticați pozitiv cu noul coronavirus. Întrebată cât la sută este vorba despre medicamente și cât la sută despre puterea divină, medicul a declarat că nimic nu există fără voia lui Dumnezeu:

„Nimic fără Dumnezeu. Iar eu consider că schema mea de tratament este minunată. Ea trebuie explicată fiecărui pacient în parte. Este incredibilă. Am avut grijă de ea să nu fie distrusă, să nu fie batjocorită. Mi-a fost frică să nu mi-o distrugă, de asta am explicat fiecăruia în parte, iar la sfârșitul consultului am zis .

Schema atacă virusul, îl blochează la negativare. Tratamentul este etiologic, cu claritromicină. Am grijă la simptome, cum ar fi febra. Întăresc claritromicina cu alte medicamente cu rol antiinflamator, iar regina este ventolinul. Nu poate fi aplicată de oricine şi trebuie foarte multă răbdare, încredere și să îți fie drag de ea. Doar vârsta face diferența la pacienţi.”, i-a declarat medicul Flavia Groșan lui Mihai Gâdea, exclusiv pentru Antena 3.