Ce gest a făcut Mihai Gâdea pentru dr. Flavia Groșan, în public. Imaginea adevărului

Doctorul Flavia Groșan a fost unul din specialiștii de la noi din țară care a ieșit la rampă cu o veste mare pentru contextul actual. Care a fost gestul lui Mihai Gâdea pentru specialistul care a oferit public tratamentul „minune” pentru vindecarea COVID-19?

Flavia Groșan a stârnit un val de reacții după ce a vorbit despre tratamentul „minune” cu care ar fi vindecat peste 1.000 de persoane infectate cu coronavirus. Aceasta a fost de curând audiată la Colegiul Medicilor, loc unde a fost așteptată de jurnaliști și oameni simpli care au aplaudat-o.

Mihai Gâdea a uitat din nou de locul său din platoul de filmare și s-a aflat la fața locului unde a ținut să o îmbrățișeze și să o sărute pe obraz pe specialistă. De subliniat ar fi faptul că medicul Groșan purta masca de protecție la ieșirea din instituția în cauză, dar era pusă neglijent, sub bărbie, neacoperindu-i gura, arată imaginile. „Mă uit în spate şi nu-mi este ruşine cu ce am făcut”, a spus dr. Flavia Groşan, luni, la intrarea la Colegiul Medicilor.

Colegiul Medicilor s-a autosesizat după ce în presă au apărut mai multe articole despre un medic pneumolog ce susține că a descoperit varianta „minune” în cazul tratării virusului. Mai exact, ar fi vorba despre o schemă proprie de tratament și medicamente care sunt la îndemâna oricărui român din punct de vedere al bugetului.

Mai mult decât atât, medicul pneumolog din Oradea consideră că „în spitale se fac greșeli uriașe și că protocolul COVID omoară, de fapt, bolnavii”. Reclamația care a pus specialistul în această postură a fost făcută de către un alt medic din București, care a fost deranjat de faptul că Groșan a criticat protocolul din Capitală.

În urma sesizării, reprezentanții Colegiului Medicilor Bihor au chemat-o pe aceasta la Comisia de etică și deontologie medicală după ce a declarat și că nu înțelege rolul unor medicamente folosite la bolnavii de COVID-19, precum: codeina, kaletra sau heparina.

”Eu nu am avut acces la Kaletra, la Remdesivir pentru că nu sunt în spital, am cabinetul meu. Dar eu am văzut pacienți ieșiți din spital care erau foarte rău și atunci am zis ce medicamente nu îmi plac. Eu am schema mea proprie cu care am vindecat foarte bine mii de oameni. Mie nu mi-a fost frică de COVID, am luat-o pe cont propriu și am schema mea pe care o am de 10 ani și care am adaptat-o acum un pic cu pandemia, a ieșit o bijuterie. Costă până în 100 de lei. Cum e posibil ca o schemă în banii aștia cu medicamente din nomenclatorul medicamentelor compensate din Ministerul Sănătății să iște un așa zbucium mediatic. Am o schemă în primul rând uman, organismul e oricum firav, nu-l poți să-l abrutizezi. Așa că medicamentele mele ușoare, drăguțe, frumoase le prescriu”

Dr. Flavia Groșan