Medicul Flavia Groșan, dezvăluiri incendiare. De ce nu s-a vaccinat anti-Covid-19: „Dacă mă iau după acest lucru, nu m-aș vaccina niciodată”

Medicul care a împărțit România în două tabere vine cu informații de ultimă oră despre cel mai controversat subiect al acestei perioade: vaccinarea anti-Covid-19. Potrivit Flaviei Groșan, aceasta are motive întemeiate pentru care a amânat să se imunizeze anti-Covid, afirmând totodată că nu îi este frică de virus sub nicio formă.

Cel mai controversat medic la acest moment a vorbit luni seară în exclusivitate la RomaniaTV, acolo unde a dezvăluit lucruri neștiute până acum. Printre altele, Flavia Groșan a explicat motivele pentru care nu s-a vaccinat anti-Covid-19, dar a dezvăluit și în ce condiții o va face.

Cu o sinceritate aparte, Flavia Groșan a explicat că mai mulți pacienți de-ai săi au dezvoltat reacții adverse, motiv de îngrijorare și de amânare a imunizării proprii. În schimb, o persoană foarte apropiată s-a imunizat fără a dezvolta reacții adverse, ceea ce o face să nu-și piardă speranțele într-un efect pozitiv post vaccinare.

„Deocamdată nu m-am vaccinat, dar s-a vaccinat tata, un senior de peste 80 de ani. Nu sunt o anti-vaccinistă, dar mai stăm un pic, mai asteptam. Când o să fie obligatoriu, o sa mă vaccinez. Tata nu a avut efecte adverse.

Am avut pacienti cu reacţii adverse după vaccin. Febra a fost cel mai des simptom întâlnit.

Eu mai astept un pic, dacă o sa trebuiască sa plec… nu stiu. Am citit multe, daca ar fi să ma iau după tot ce am citit, nu m-as vaccina niciodată. Mă interesează să vedem cum o să fie cu anticorpii.

Imunoglobulina G, când apare şi cât ţine. Să vad un pic statusul pacientului vaccinat”, a declarat medicul pneulomog la România Tv.