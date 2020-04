Medicii aflați în carantină trec prin momente umilitoare. Au ajuns la mila celor care strâng deșeurile medicale

Medicii care se află în carantină au ajuns să trăiască umilințe pe care nimeni nu le-ar fi crezut vreodată. Cum au ajuns salvatorii noștri la mila celor care strâng deșeurile medicale?

Criza sanitară pe care o traversăm pare că ne va aduce înapoi cu cel puțin zece pași în multe domenii. Cadrele medicale sunt cele care sunt într-o primejdie continuă din prima zi în care s-a anunțat prima persoană infectată cu COVID-19 de pe teritoriul României. Zeci de medici au fost supuși unui risc imens, din cauza lipsei de echipament de protecție. Printre cei care se ocupă de prevenirea răspândirii virusului se află și firmele care colectează și reciclează deșeurile medicale. Zi de zi, măști cutii de medicamente și tot ce intră în contact cu cei contaminați sunt depuse în saci galbeni pe care scrie „Pericol Biologic”, ulterior sunt ridicate și use la incinerator. Cătălin Vlăsceanu, propietarul centrului de colectare și recivlare a deșeuriloe CVD Colect, face mărturii șocante despre situați în care se află salvatorii noștri care sunt acum în carantină.

Situația nu este mai roz nici în ceea ce privesc asistentele sau angajații spitalelor ori colectorii. În timpul pandemiei de coronavirus panica a acaparat deja peisajul, iar demisiile curg lin. Cătălin Vlăsceanu are două bypass-uri pe inimă, este diabetic și este obligat să meargă sigur să se ocupe de deșeuri, pentru că unii din angajații lui și-au dat demisia în timp ce alții și-au luat concediu fără plată.

„Au spus ca nu vor să se expună focarului. Desigur, toți au echipamente speciale, dar pur si simplu le este frică. Am ajuns să strâng deșeurile eu cu un alt sofer. Asta deși sunt în grupă mare de risc pentru că am comorbiditati, iar dacă mă infectez nu scap. Am oferit salarii de 4.000 de lei net șoferilor, însă nimeni nu vine să se angajeze”

Cătălin Vlăsceanu