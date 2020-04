Medicamentul care a fost scos din schema de tratament pentru pacienții infectați. Ce efecte adverse avea

În ceea ce privește tratarea persoanelor bolnave în urma infectării cu noul coronavirus, unele spitale au renunțat să mai folosească un medicament lăudat de chiar Donald Trump, din cauza efectelor secundare.

Medicamentul scos din schema de tratament pentru pacienții infectați

Câteva spitale din Suedia nu mai folosesc clorochina pentru tratarea bolnavilor de COVID-19. De vină ar fi efectele secundare ale medicamentului. Clorochina este o substanță utilizată în special în tratamentul și prevenirea malariei, ca și în tratamentul poliartritei reumatoide și al lupusului, și, mai nou, unul din tratamentele experimentale pentru coronavirus. „Medicamentul vedetă“ este folosit inclusiv în țara noastră în încercarea de a-i vindeca pe bolnavi.

Carl Sydenhag este unul dintre pacienţii care a acuzat migrene îngrozitoare, după ce a luat medicamentul. Bărbatul are vârsta de 40 de ani şi a fost depistat pozitiv cu SARS-CoV2 pe 23 martie. Carl trăiește în Stockholm și și-a făcut cunoscută povestea pentru publicaţia Expressen.

El a comparat durerile de cap pe care le-a simțit, după ce i s-a administrat clorochină, cu experiența de a fi electrocutat.

Ce spun oamenii de știință

O serie de experți avertizează că în combinație cu alte medicamente, clorochina poate fi chiar letală, considerând că până nu se va demonstra că nu are afecte adverse grave și de durată, medicamentul nu ar mai trebui folosit în tratarea bolnavilor de coronavirus.

De asemenea, Magnus Gisslen, şeful unei clinici de boli infecţioase din Suedia, a mărturisit că nu mai prescrie clorochină persoanelor infectate cu noul coronavirus de cca. trei săptămâni.

„S-au raportat reacţii secundare suspectate mai grave decât am crezut noi iniţial. Nu putem exclude reacţii adverse grave, în special asupra inimii, şi este un medicament cu doză mare. În plus, nu avem dovezi puternice că clorochina are efect asupra COVID-19“, a explicat specialistul.

La rândul său, președintele SUA, Donald Trump, a luat hidroxiclorochina, un medicament bazat tot pe clorochină, dar care are mai puţine efecte adverse, și l-a numit „tratamentul minune contra coronavirus“.