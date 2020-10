Medic din Botoșani, apel disperat către autorități: „Oamenii respiră cu porția. Am făcut inclusiv improvizații”

Numărul mare al cazurilor de COVID-19 creează presiune imensă în rândul autorităților și al medicilor. În fiecare zi ies la lumină situații greu de imaginat, iar medicii din tot mai multe orașe se plâng din cauza lipsei de locuri în spitalele în care lucrează. Ultimul caz este cel al Spitalului de Boli Infecțioase din Botoșani, acolo unde pacienții de la Terapie Intensivă se roagă pentru o gură de oxigen.

În contextul acestei pandemii nemiloase, pacienții infectați cu noul coronavirus au ajuns dependenți de oxigenul de la aparate. Din păcate, spitalele nu mai fac față cererii, iar oamenii au ajuns să respire atunci când le vine rândul.

Medicul Valentina Morcov, medic sef secție interimar la Secția Boli Infecțioase a Spitalului Botoșani, a declarat pentru Digi24, situația grea în care se află medicii din Spitalul Județean de Urgență Botoșani.

Aceasta explică cum funcționează resursele de oxigen și incapacitatea de a le oferi pacienților tot sprijinul medical de care au nevoie.

”În cursul nopții, stația de oxigen nu face față celor 27 de surse fixe care sunt foc continuu. Noaptea, necesarul de oxigen al pacientului e mai mare. Scade presiunea cu 10-15 l pe minut si poate ajunge la 6-7 l pe minut. Asta inseamna ca pacientul va denatura, deci are nevoie de oxigen si nu avem de unde să-i dăm”, a explicat medicul, la Digi 24.

Medicul de la Spitalul din Botoșani susține că a cerut ajutor în toate părțile pentru a putea obține concentratoarele de care depind pacienții în stare gravă.

”Am facut apel și prin intermediul DSP-ului să primim concentratoare de oxigen. Spitalul nu putea să achizitioneze aceste concentratoare, durează până se face licitația. Atunci am cerut ajutorul oamenilor de afaceri, o parte din fundații s-au mobilizat și am primit până în momentul asta 15 concentratoare. Ni s-au promis înca 10, dar am avea nevoie de încă 33”, a declarat Valentina Morcov, potrivit digi24.