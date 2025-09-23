Medana Oprea, poetă premiată la Madrid. A lansat, de curând, al doilea volum de poezii: „Fără sentimentele profunde pe care le am pentru Alin, nu cred că aș fi scris vreodată”. Interviu EXCLUSIV

Medana a intrat în lumina reflectoarelor prin prisma căsătoriei cu Alin Oprea, însă este mult mai mult decât atât: ascunde talente și reușite pe care publicul le cunoaște mai puțin. Absolventă a Facultății de Psihologie, și-a construit o carieră de succes în domeniul imobiliarelor și nu s-a oprit aici, demonstrând că ambiția și dedicarea nu cunosc limite. În paralel, Medana și-a cultivat și latura artistică, pe care a început recent să o dezvăluie lumii. De curând, a lansat al doilea volum de poezii, „Iubirea, icoană de cristal”, iar, după cum am aflat chiar de la ea, începe să cocheteze și cu muzica, explorând noi forme de exprimare a emoțiilor și inspirației. Într-un interviu exclusiv, ne-a împărtășit detalii despre reușitele bifate în ultima perioadă, dar și despre planurile sale de viitor, care promit să surprindă și să inspire publicul.

Cum și-a descoperit Medana Oprea pasiunea pentru poezie: „Când îmi văd propriile volume, simt o bucurie imensă”

Reporter Playtech: „Iubirea, icoană de cristal” este cel de-al doilea volum de poezii al tău. Poate că publicul cunoaște mai puțin această latură a ta. De unde pasiunea pentru poezie?

Medana Oprea: Pasiunea pentru poezie o am de mică. Iubesc cărțile cu toată ființa. Îmi adunam bani și îmi cumpăram o carte tot la două zile. Țin minte și acum bucuria de a intra într-o librărie, de a răsfoi filele și de a simți mirosul de tipar proaspăt. Azi, când îmi văd propriile volume de poezie cu numele meu pe copertă, simt o emoție greu de descris și o bucurie imensă. Publicul cunoaște deja această pasiune a mea, deoarece i-am obișnuit, de ani buni, cu poeziile mele postate pe Facebook.

Reporter Playtech: De unde îți vine inspirația pentru versuri?

Medana Oprea: Inspirația îmi vine din frumusețea vieții de zi cu zi: dintr-un peisaj care îți taie răsuflarea, dintr-un răsărit, dar și din emoțiile unui moment aparent banal, care, printr-o scânteie interioară, se transformă în vers.

Reporter Playtech: Ai un ritual când scrii, un loc sau un moment al zilei preferat?

Medana Oprea: Nu am un ritual sau un moment prestabilit. Ceea ce am este o stare pe care o simt profund. Atunci știu că trebuie să scriu. Versurile curg de la sine, ca și cum ar fi deja acolo și eu doar le aștern pe hârtie.

Susținerea soțului a ajutat-o să înflorească. Alin Oprea a scris o melodie cu versurile Medanei

Reporter Playtech: Ce rol a avut Alin, soțul tău, în cariera ta de poetă? Câte dintre poeziile tale îi sunt dedicate lui?

Medana Oprea: Alin a avut rolul cel mai important. Fără sentimentele profunde pe care le am pentru el, nu cred că aș fi scris vreodată. Absolut toate poeziile de dragoste îi sunt dedicate și chiar sunt foarte multe. El nu a fost doar inspirația mea, ci și cel care m-a încurajat să public, să am încredere și să-mi arăt lumii sufletul prin poezie.

Reporter Playtech: Cum a reacționat când a citit pentru prima dată o poezie dedicată lui?

Medana Oprea: A fost foarte încântat și a apreciat enorm prima poezie scrisă pentru el. Îți voi dezvălui și un mic secret: zilele acestea, când eu eram la Madrid, Alin a compus, în sfârșit, o melodie cu versurile uneia dintre poeziile mele. A fost atât de impresionat încât s-a regăsit el însuși în acele cuvinte.

Sâmbătă dimineața, chiar înainte de lansarea mea de carte, m-am trezit cu o surpriză care m-a emoționat până la lacrimi: melodia compusă de el. Am simțit atunci că poezia noastră de acasă a prins viață pe o scenă mai mare.

Medana Oprea și-a prezentat volumul de poezii și la Madrid

Reporter Playtech: Care este poezia ta preferată din acest album?

Medana Oprea: Am mai multe poezii preferate, dar câteva dintre cele mai dragi sufletului meu sunt: “Iubirea, icoană de cristal.” “În noaptea învierii Doamne” “Angy” ( dedicată cățelușei mele).

Reporter Playtech: Ai prezentat cartea și la Madrid, felicitări! Cum a venit această propunere? Ai avut emoții?

Medana Oprea: Propunerea a venit cu mult înainte de tipărirea volumului, de la domnul Vasile Mușa. Emoțiile au fost imense, mai ales vineri, la Ambasada României din Regatul Spaniei, unde am fost onorată cu premiul „Coroana Diasporei”, oferit de Asociation Rumania Cultural Europea, o distincție care m-a emoționat profund.

Sâmbătă, în sala de conferințe Jarama, am avut parte de o lansare de carte luminoasă, cu oameni extrem de valoroși, care m-au susținut și m-au apreciat, atât ca poet, cât și ca om. Au luat cuvântul domnul deputat Gustavo Eustache din Venezuela, din parlamentul madrilen, membru în comisiile de cultură, sport și turism, un prieten drag pe care îl prețuiesc enorm. Doamna Laura Cătălina Dragomir, poetă, mediator intercultural și jurnalistă în Uniunea Ziariștilor Profesioniști, a realizat recenzia cărții și a vorbit atât de frumos încât m-a emoționat profund.

De asemenea, a vorbit și faimosul critic de artă, jurnalist de presă internațională și membru UNESCO, domnul Antonio Calderon de Jesus, care îmi este ca un tată. Domnul Juan Jose Garcia a adăugat cuvinte calde despre poezia mea. Prefața volumului a fost scrisă de distinsul Ion Cristofor, doctor în filologie, membru al Uniunii Scriitorilor din România și autor a peste 30 de volume publicate. El conduce și revista „Conexiuni literare” din Cleveland (SUA).

Am avut norocul să întâlnesc oameni extraordinari, care m-au sprijinit și mi-au dăruit încredere. Fără ei, această lansare nu ar fi avut aceeași lumină.

„Toate cărțile pe care le-am avut la Madrid s-au epuizat după lansare”

Reporter Playtech: Ce feedback ai primit, până acum, din partea celor care ți-au citit poeziile?

Medana Oprea: Feedback-ul a fost unul copleșitor de pozitiv. Dovadă stă faptul că toate cărțile pe care le-am avut la Madrid s-au epuizat după lansare. Am trăit bucuria să văd oameni care au călătorit 1000 de kilometri doar pentru a mă întâlni, pentru a-mi dărui flori și pentru a fi alături de mine. Doamna Lenuța Pleșa și soțul ei, Cornel, au venit special pentru mine și apoi s-au întors acasă. La fel și domnul Mircea Florescu împreună cu frumoasa lui soție, Dorina, o pictoriță foarte talentată și apreciată, au condus 600 de kilometri pentru a-mi fi alături. Gesturile lor m-au emoționat profund.

Reporter Playtech: Te-ai gândit, oare, să scrii poezii „la comandă”, pentru oameni care vor să ofere un cadou deosebit cuiva drag?

Medana Oprea: Este o idee foarte originală. Nu m-am gândit până acum la asta, dar o voi lua în considerare. Singurele texte „la comandă” pe care le scriu sunt pamfletele, atunci când primesc provocări sau sunt șicanată online de pe conturi false de Facebook. Poezia de dragoste, însă, rămâne sinceră și personală.

Se anunță o toamnă plină pentru Medana Oprea: „Dincolo de evenimente, cel mai mare plan al meu este să scriu”

Reporter Playtech: Mai ai și alte talente pe care publicul nu a apucat să le descopere?

Medana Oprea: Am început timid să cânt, deși recunosc că acest lucru mă scoate din zona de confort. În schimb, cu mare mândrie, prezint în celebrele festivaluri de modă creațiile vestimentare ale prietenei mele dragi, Sonia Trifan, o creatoare de modă extrem de talentată și renumită.

Reporter Playtech: Ce planuri mai ai în această toamnă, după această reușită extraordinară?

Medana Oprea: Dincolo de evenimente, cel mai mare plan al meu este să continui să scriu. Poezia este modul în care respir, în care dau sens lumii. Tot ce vine peste este un dar.

În această toamnă urmează însă și o altă mare bucurie: participarea la Festivalul Internațional de Carte și Arte CultuRo, unde voi fi prezentă timp de patru zile și unde voi lansa cel de-al treilea volum al meu, „Las Flores del Amor”, tradus în limba spaniolă de renumita poetă Mariana Feride, a doua mea mamă, autoare a peste 25 de volume. Delegată pentru Zona Centrală în Uniunea Națională a Scriitorilor Spanioli și președintă a de-a lungul anilor a organizației culturale Las Palabras Escondidas. A primit premii literare, inclusiv “Escudo de Oro” de la UNEE, pentru cariera ei literară și pentru contribuția constantă la viața culturală. Este publicată în reviste și antologii, fiind recunoscută de critica de specialitate.

La finalul lunii octombrie, mă așteaptă un alt eveniment de anvergură: „Gala excelenței în afaceri”, organizată de Camera de Comerț la Timișoara, la care vor fi prezente peste 1000 de persoane. Este un eveniment ajuns la ediția cu numărul 32, și mă simt onorată să fiu parte din el.