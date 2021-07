Matei Stratan, super gest pentru Andreea Raicu, de ziua ei. Se vede clar că e topit după ea

Fanii Andreei Raicu sunt extrem de încântați de zvonurile care arată faptul că un bărbat ar curta-o. Și nu e vorba despre orice bărbat, ci chiar Matei Stratan. Ce s-a întâmplat de ziua vedetei?

Matei Stratan este unul din cei mai frumoși domni din showbiz-ul românesc și a avut de-a lungul timpului la braț multe femei râvnite de toată lumea. Două dintre cele mai cunoscute sunt Laura Cosoi și Mădălina Ghenea. Cu celebrul model internațional are și o fetiță care locuiește doar cu ea.

Iată că ochii lui sunt acum îndreptați spre Andreea Raicu despre care se zvonește că ar curta-o intens. Aceasta a împlinit vârsta de 44 de ani, prilej bun pentru a-i arăta că este interesat și că o prețuiește. Fosta prezentatoare de televiziune s-a serbat în Toscana, acolo unde a avut parte de o surpriză în miez de noapte.

Vedeta a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare extrem de emoționată, iar în fața ei cu o prăjtură și o lumânare. Este bine cunoscut că în urmă cu foarte puțin timp Andreea și Matei au petrecut clipe frumoase și relaxante pe o îmbarcațiune de 8 milioane de euro ce aparține afaceristului.

Vedeta are o relație apropiată chiar și cu părinții bărbatului. Cu toate că multe ar fi detaliile care să indice o relație, niciunul din cei doi nu a recunoscut oficial: “Nu sunt împreună cu Andreea Raicu, suntem amici, ea lucrează pe strada unde stau eu”, a spus, în urmă cu ceva timp, Matei Stratan,, pentru Playtech.ro.

Mulți se întreabă dacă frumoasa are de gând să-și pună pirostriile: “La un moment dat o să mă mărit. Înainte nu ieşeam pentru că îmi era frică să nu se scrie, acum nici nu mă mai interesează. Recunosc, am iubit”.

“Cred că aș fi o mămică minunată. Am învățat ce să îi dau și ce timp să îi ofer unui copil. Pentru mine e important să îi dau copilului acea direcție. Știi care e visul meu? Visul meu este să rămân însărcinată și să nu știe nimeni până când nasc. Pentru că vreau să fie pentru mine, nu vreau să fie pentru nimeni altcineva. M-am balonat un pic, ce în vacanță nu poți să mănânci mai mult? Eu am mâncat cartofi prăjiți și altele. Poate o să am o burtică foarte mică, ca mama, care până la șase luni nu și-a dat lumea seama că este însărcinată”

Andreea Raicu (Sursa: La Măruță)