De ce s-a despărțit Mădălina Ghenea de Matei Stratan, tatăl fiicei sale. A spus adevărul acum!

Care este adevăratul motiv pentru are Mădălina Ghenea s-a despărțit de tatăl fiicei sale? Frumoasa își crește singură fetița. Ce detalii a mărturisit aceasta despre postura în care se află și despre eșecul relației cu Matei Stratan?

Motivul despărțirii Mădălinei Ghenea de Matei Stratan

Când toată lumea credea că Mădălina Ghenea și-a găsit în sfârșit liniștea și urmează să întemeieze o familie stabilă cu Matei Stratan…totul a luat sfârșit. Cei doi s-au despărțit la scurt timp după ce fiica lor a venit pe lume, iar de atunci micuța a rămas în grija mamei. Din păcate, se pare că incertitudinea frumoasei asupra fidelității partenerului a făcut-o să se gândească la viața de mămică singură, după ce acesta a fost filmat în compania unui prieten și a trei tinere.

De altfel, actrița a lăsat întotdeauna loc de interpretări când a venit vorba despre statusul amoros, răspunzând mereu la întrebarea: „Ești singură sau măritată?” cu: „Nu am fost niciodată măritată!” Cei care o urmăresc în mediul online o văd extrem de productivă pe partea profesională și foarte împlinită alături de fiica ei. Deși unii ar crede că meseria pe care o are o face să lipsească mult de acasă, aceasta are grijă ca cea pe care a născut-o să nu fie privită de compania ei, mai cu seamă că o crește singură.

De ce nu a ajuns niciodată la altar?